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Получивший пощечину Крис Рок на своем концерте впервые затронул тему драки с Уиллом Смитом

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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31 марта, 12:37
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Известный актер и шоумен нарушил молчание после неприятной истории на "Оскаре"
Крис Рок впервые затронул тему драки
Крис Рок впервые затронул тему драки / Фото: Getty Images

Вчера нарушила молчание Джада Пинкетт-Смит после инцидента с мужем на "Оскаре", а теперь появился комментарий от самого Криса Рока, из-за неуместной шутки которого разгорелся весь скандал.

История на "Оскаре" стала одной из самых обсуждаемых тем этой недели в сфере шоу-бизнеса. Напомним, американский актер и комик Крис Рок неудачно пошутил о жене Уилла Смита. Из-за чего тот ударил комика по лицу. Позже за выходу Уиллу Смиту пришлось извиняться, а после появилось сообщение, что к актеру могут применить санкции и даже отобрать его первую в жизни статуэтку.Решение об этом будет озвучено уже в апреле.

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Актер раскаялся в содеянном
Актер раскаялся в содеянном / Фото: Getty Images

И теперь в Сети обсуждают ответ Криса Рока, который в среду вечером на своем шоу в Бостоне впервые нарушил молчание на эту тему.

Я все еще обдумываю то, что произошло. И когда-нибудь расскажу об этом дерьме. Это будет серьезно и смешно,

- такими словами начал свое выступление Рок, но спешить из заявлениями он не стал.

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Надо сказать, что после скандала дела у Криса Рока пошли еще лучше: билеты на все ближайшие выступления раскупили за считанные часы после церемонии. Также повысилась сумма гонорара.

Крис Рок
Крис Рок / Фото: Getty Images

Мы продолжаем следить, как будет разворачиваться ситуация далее.

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Также в Сети обсуждают от факт, что Брюс Уиллис заканчивает карьеру из-за болезни.

Напоминаем, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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