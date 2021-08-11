Полуобнаженный Тарзан написал портрет Наташи Королевой: Это шедевр

С недавних пор супруг Наташи Королевой Тарзан часто у себя в соцсетях делится картинами, которые он написал. Сейчас Сергей Глушко (настоящее имя) заканчивает писать еще один портрет своей супруги.
На новом фото опубликованном в Instagram Наташа Королева читает книгу, а полуобнаженный Тарзан пишет ее портрет на холсте.
Семейная идиллия, – подписала снимок певица.
В комментариях мнение разделилось. Одни стали восхищаться новым портретом написанным Тарзаном, то другие в очередной раз усомнились в художественном таланте супруга певицы.
"Свежо предание, но верится с трудом. Ведь сколько раз просили показать в прямом эфире. Потому что изначально было ясно, что это полная бредятина"
"Это картина по номерам! Дурят людей, как впрочем всегда! Не люблю их"
"Он так шикарно рисует"
Напомним, что недавно Сергей написал портрет супруги ко дню ее рождения. Сначала в комментариях все хвалили Сергея и отмечали, что он очень хорошо рисует. Но потом в Сети начали сомневаться, что муж Королевой сам написал ее портрет.
Сам Тарзан никак не комментирует негативные комментарии, а просто продолжает публиковать свои работы.
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