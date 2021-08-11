Полуобнаженный Тарзан написал портрет Наташи Королевой: Это шедевр

Публикации Наташи Королевой и ее близких всегда вызывают споры в Сети. На этот раз в комментариях обсуждали художественный талант супруга певицы

Наташа Королева показала новый портрет, который написал Тарзан / Фото: instagram.com/koroleva__star

С недавних пор супруг Наташи Королевой Тарзан часто у себя в соцсетях делится картинами, которые он написал. Сейчас Сергей Глушко (настоящее имя) заканчивает писать еще один портрет своей супруги.

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На новом фото опубликованном в Instagram Наташа Королева читает книгу, а полуобнаженный Тарзан пишет ее портрет на холсте.

Семейная идиллия, – подписала снимок певица.

Тарзан написал еще один портрет Наташи Королевой / Фото: instagram.com/koroleva__star

"Свежо предание, но верится с трудом. Ведь сколько раз просили показать в прямом эфире. Потому что изначально было ясно, что это полная бредятина" "Это картина по номерам! Дурят людей, как впрочем всегда! Не люблю их" "Он так шикарно рисует"

В комментариях мнение разделилось. Одни стали восхищаться новым портретом написанным Тарзаном, то другие в очередной раз

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Напомним, что недавно Сергей написал портрет супруги ко дню ее рождения. Сначала в комментариях все хвалили Сергея и отмечали, что он очень хорошо рисует. Но потом в Сети начали сомневаться, что муж Королевой сам написал ее портрет.

Сам Тарзан никак не комментирует негативные комментарии, а просто продолжает публиковать свои работы.

Как звезды реагируют на хамство – смотрите в сюжете:

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