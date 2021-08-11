Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Скандальный дрифт с alyona alyona

Состояние МакSим

Обвинения в харрасменте

Скандал с Собчак

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Полуобнаженный Тарзан написал портрет Наташи Королевой: Это шедевр

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
11 августа, 12:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Публикации Наташи Королевой и ее близких всегда вызывают споры в Сети. На этот раз в комментариях обсуждали художественный талант супруга певицы
Наташа Королева показала новый портрет, который написал Тарзан
Наташа Королева показала новый портрет, который написал Тарзан / Фото: instagram.com/koroleva__star

С недавних пор супруг Наташи Королевой Тарзан часто у себя в соцсетях делится картинами, которые он написал. Сейчас Сергей Глушко (настоящее имя) заканчивает писать еще один портрет своей супруги.

Реклама

На новом фото опубликованном в Instagram Наташа Королева читает книгу, а полуобнаженный Тарзан пишет ее портрет на холсте.

Семейная идиллия, – подписала снимок певица.

Тарзан написал еще один портрет Наташи Королевой
Тарзан написал еще один портрет Наташи Королевой / Фото: instagram.com/koroleva__star

В комментариях мнение разделилось. Одни стали восхищаться новым портретом написанным Тарзаном, то другие в очередной раз усомнились в художественном таланте супруга певицы.

"Свежо предание, но верится с трудом. Ведь сколько раз просили показать в прямом эфире. Потому что изначально было ясно, что это полная бредятина"

"Это картина по номерам! Дурят людей, как впрочем всегда! Не люблю их"

"Он так шикарно рисует"

Реклама

Реклама

Напомним, что недавно Сергей написал портрет супруги ко дню ее рождения. Сначала в комментариях все хвалили Сергея и отмечали, что он очень хорошо рисует. Но потом в Сети начали сомневаться, что муж Королевой сам написал ее портрет.

Сам Тарзан никак не комментирует негативные комментарии, а просто продолжает публиковать свои работы.

Как звезды реагируют на хамство – смотрите в сюжете:

Реклама

Другие новости о Наташе Королевой:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Грета Тунберг на обложке Vogue
Все обсуждают
Новая песня Лободы звучит как Грустный дэнс Artik & Asti
Быть в курсе
Цитата дня

Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз, один из педагогов проявлял и ко мне подобные попытки, которые происходили при воздействии на него водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они – народные, а кто эти, "иногородние".

Янина Соколова журналист, ведущая
Что еще сказала Соколова
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа/18:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять