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Помешалась на роли: У Леди Гаги начались проблемы с психикой из-за съемок в Доме Гуччи

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
6 ноября, 10:10
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Известная певица рассказала, что во время съемок в "Доме Гуччи" так увлеклась желанием идеально изобразить свою героиню Патрицию Реджиани, что начала "терять себя"
Леди Гага в роли Патриции Реджиани
Леди Гага в роли Патриции Реджиани / Фото: Скриншот из YouTube, Инстаграм

В интервью для декабрьского номера британского Vogue поп-звезда рассказала:

В какой-то момент к концу съемок у меня были психологические трудности. Я находилась либо в своем гостиничном номере, живя и говоря, как Реджиани, либо я была на съемочной площадке, тоже живя и говоря, как она, – вспоминает Гага.

Такая увлеченность негативно сказалась на ментальном здоровье артистки – она начала терять грань между реальной жизнью и игрой:

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Я помню, как однажды отправилась в Италию в шляпе, чтобы прогуляться. Я не гуляла около двух месяцев и запаниковала, потому что думала, что была на съемочной площадке, – говорит о своем психическом состоянии после сьемок певица.

Адам Драйвер и Леди Гага на постерах фильма "Дом Гуччи"
Адам Драйвер и Леди Гага на постерах фильма "Дом Гуччи" / Фото: mgm.com

Дело в том, что Гага играла Реджиани не только последние несколько месяцев. Она призналась, что работа над созданием образа итальянской светской львицы на самом деле длилась больше года:

Буду полностью честна – я жила как она полтора года. И девять месяцев я говорила с итальянским акцентом, за кадром оставалась ею. Мне сразу же пришлось покрасить волосы, и я начал жить таким образом, чтобы во всем, на что я смотрела, начать замечать выгоду и деньги, как моя героиня, – делится исполнительница.

В предстоящем фильме режиссера Ридли Скотта она играет бывшую жену внука основателя модного дома Гуччи Патрицию Реджиани, которая наняла киллера, чтобы убить ее экс-супруга Маурицио Гуччи. Примечательно, что события фильма основаны на реальности.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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