Помешалась на роли: У Леди Гаги начались проблемы с психикой из-за съемок в Доме Гуччи

В интервью для декабрьского номера британского Vogue поп-звезда рассказала:
В какой-то момент к концу съемок у меня были психологические трудности. Я находилась либо в своем гостиничном номере, живя и говоря, как Реджиани, либо я была на съемочной площадке, тоже живя и говоря, как она, – вспоминает Гага.
Такая увлеченность негативно сказалась на ментальном здоровье артистки – она начала терять грань между реальной жизнью и игрой:
Я помню, как однажды отправилась в Италию в шляпе, чтобы прогуляться. Я не гуляла около двух месяцев и запаниковала, потому что думала, что была на съемочной площадке, – говорит о своем психическом состоянии после сьемок певица.
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Дело в том, что Гага играла Реджиани не только последние несколько месяцев. Она призналась, что работа над созданием образа итальянской светской львицы на самом деле длилась больше года:
Буду полностью честна – я жила как она полтора года. И девять месяцев я говорила с итальянским акцентом, за кадром оставалась ею. Мне сразу же пришлось покрасить волосы, и я начал жить таким образом, чтобы во всем, на что я смотрела, начать замечать выгоду и деньги, как моя героиня, – делится исполнительница.
В предстоящем фильме режиссера Ридли Скотта она играет бывшую жену внука основателя модного дома Гуччи Патрицию Реджиани, которая наняла киллера, чтобы убить ее экс-супруга Маурицио Гуччи. Примечательно, что события фильма основаны на реальности.
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