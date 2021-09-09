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Помолодевшая Пугачева удивила Сеть новым имиджем: Этой девушке лет 30

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
9 сентября, 08:55
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Сейчас Алла Пугачева не часто посещает светские мероприятия. Если певица выходит в свет, это обсуждают еще несколько дней
Алла Пугачева впервые за долгое время посетила светское мероприятие
Алла Пугачева впервые за долгое время посетила светское мероприятие / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Максим Галкин и Алла Пугачева, которые показали школу своих детей, посетили премьерный показ сериала "Вертинский". Они стали самой обсуждаемой парой красной дорожки.

Для редкого выхода в свет Пугачева стильный брючный костюм в полоску. Алла Борисовна продолжает экспериментировать с имиджем. Певица перекрасилась в пепельный блонд и теперь стала выглядеть еще моложе.

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Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Многие отмечают, что Алла Пугачева стала выглядите моложе Максима Галкина. Подписчики об этом написали, когда юморист опубликовал совместный ролик с супругой, снятый в машине пока они ехали на мероприятие.

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@maxgalkinru

20 ####iwannabeyourslave########mashup##moneskin

i wanna be or not be your slave –

В комментариях подписчики не скупились на комплименты паре.

"Это Пугачева? Да нет, этой девушке лет 30"

"Аллы выглядит прекрасно"

"Пугачева здесь просто шикарна"

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Как сейчас звучит голос Аллы Пугачевой:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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