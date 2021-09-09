Помолодевшая Пугачева удивила Сеть новым имиджем: Этой девушке лет 30

Сейчас Алла Пугачева не часто посещает светские мероприятия. Если певица выходит в свет, это обсуждают еще несколько дней

Алла Пугачева впервые за долгое время посетила светское мероприятие / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Максим Галкин и Алла Пугачева, которые показали школу своих детей, посетили премьерный показ сериала "Вертинский". Они стали самой обсуждаемой парой красной дорожки.

Для редкого выхода в свет Пугачева стильный брючный костюм в полоску. Алла Борисовна продолжает экспериментировать с имиджем. Певица перекрасилась в пепельный блонд и теперь стала выглядеть еще моложе.

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Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Многие отмечают, что Алла Пугачева стала выглядите моложе Максима Галкина. Подписчики об этом написали, когда юморист опубликовал совместный ролик с супругой, снятый в машине пока они ехали на мероприятие.

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В комментариях подписчики не скупились на комплименты паре.

"Это Пугачева? Да нет, этой девушке лет 30" "Аллы выглядит прекрасно" "Пугачева здесь просто шикарна"

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Как сейчас звучит голос Аллы Пугачевой:

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