Помолодевшая Пугачева удивила Сеть новым имиджем: Этой девушке лет 30

Максим Галкин и Алла Пугачева, которые показали школу своих детей, посетили премьерный показ сериала "Вертинский". Они стали самой обсуждаемой парой красной дорожки.
Для редкого выхода в свет Пугачева стильный брючный костюм в полоску. Алла Борисовна продолжает экспериментировать с имиджем. Певица перекрасилась в пепельный блонд и теперь стала выглядеть еще моложе.
Многие отмечают, что Алла Пугачева стала выглядите моложе Максима Галкина. Подписчики об этом написали, когда юморист опубликовал совместный ролик с супругой, снятый в машине пока они ехали на мероприятие.
@maxgalkinru
20 ####iwannabeyourslave########mashup##moneskini wanna be or not be your slave –
В комментариях подписчики не скупились на комплименты паре.
"Это Пугачева? Да нет, этой девушке лет 30"
"Аллы выглядит прекрасно"
"Пугачева здесь просто шикарна"
Как сейчас звучит голос Аллы Пугачевой:
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