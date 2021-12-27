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Помолодевшую Пугачеву не узнали на фото: Другое лицо

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
27 декабря, 09:11
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Каждый выход Аллы Пугачевой активно обсуждается. После новых фото в Сети стали говорить, что певица перестаралась с пластикой
В Сети обсуждают внешний вид Аллы Пугачевой
В Сети обсуждают внешний вид Аллы Пугачевой / Фото: Instagram

Поклонники не скрывают, в последнее время Алла Пугачева стала выглядит моложе Максима Галкина. Сначала все были в восторге от новых выходов артистки и не скупились на комплименты. Но в последнее время в комментариях стали обсуждать, что на новых фото Аллу Пугачеву все сложнее узнать.

На днях поклонница певицы поделилась совместным снимком с артисткой, сделанным на частном мероприятии. Фото стали активно обсуждать в фан-аккаунте Пугачевой.

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Алла Пугачева с поклонницей
Алла Пугачева с поклонницей / Фото: Instagram

Рассматривая фото, некоторые в Сети стали писать, что Алла Пугачева сама на себя не похожа

  • "Это уже не та Пугачева, а кукла"
  • "Нет, это не наша Аллочка, это чужая тетя"
  • "Ужас. Где Пугачева? Ничего от нее не осталось. Полностью перекроили"
  • "Полностью другое лицо"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Отметим, Алла Борисовна предпочитает не раскрывать секрет своей молодости и слухи о пластических операциях не комментирует. Но в СМИ регулярно обсуждают, какие процедуры делала певица.

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Ранее в Сети Аллу Пугачеву раскритиковали за откровенный наряд.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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