Популярный в РФ финский актер Вилле Хаапасало закрыл ресторан русской кухни в Хельсинки

Звезда фильмов "Особенности национальной охоты" и "Любовь в большом городе" решил прекратить работу своего ресторана Davai Davai

Актер Вилле Хаапасало временно закрывает свой ресторан русской кухни

Известно, что ресторан Вилле Хаапасало закрылся не навсегда, а временно. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat. Заведение было открыто в октябре прошлого года.

Хаапасало является одним из владельцев ресторана, но основной акционер – это Noho Partners – группа финских ресторанов, насчитывающая около 250 ресторанов, баров, пабов, ночных клубов и развлекательных центров.

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По словам Вилле, российское вторжение в Украину "разрушило идею ресторана". В меню Davai Davai также были блюда, популярные в СССР.

Причиной закрытия стала мировая политическая ситуация. Тематика ресторана в это время является неуместной, — говорит актер.

Фото: hs.mediadelivery.fi

По словам Хаапасало, история ресторана не закончилась.

Сейчас я разрабатываю новую концепцию пространства. Ресторан, вероятно, откроется в начале осени. Вернемся – и будет еще лучше, – сказал Хаапасало.

На Facebook-странице ресторана также есть серия публикаций в поддержку Украины.

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Быть или не быть? Мы едины и всей душой на стороне народа Украины. Мы не продаем российскую продукцию. Мы не приемлем войны, – говорится в одной из публикаций заведения.

Скриншот: Facebook

Вилле Хаапасало – финский и российский киноактер и телеведущий. Известность актеру принесла роль Райво в российском кинофильме "Особенности национальной охоты". Также Хаапасало снимался в кинофраншизе "Любовь в большом городе", в фильмах "Кукушка", "Ирония судьбы. Продолжение" и многих других.

Украину поддерживает большое количество популярных артистов. К примеру, фронтмен Imagine Dragons на концерте поднял флаг Украины, который передала харьковчанка.

Напомним, ранее также Пол Маккартни поднимал флаг Украины на своем концерте.