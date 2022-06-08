Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Ирландия-Украина: онлайн 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Популярный в РФ финский актер Вилле Хаапасало закрыл ресторан русской кухни в Хельсинки

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июня, 21:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звезда фильмов "Особенности национальной охоты" и "Любовь в большом городе" решил прекратить работу своего ресторана Davai Davai
Актер Вилле Хаапасало временно закрывает свой ресторан русской кухни
Актер Вилле Хаапасало временно закрывает свой ресторан русской кухни

Известно, что ресторан Вилле Хаапасало закрылся не навсегда, а временно. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat. Заведение было открыто в октябре прошлого года.

Хаапасало является одним из владельцев ресторана, но основной акционер – это Noho Partners – группа финских ресторанов, насчитывающая около 250 ресторанов, баров, пабов, ночных клубов и развлекательных центров.

Реклама

По словам Вилле, российское вторжение в Украину "разрушило идею ресторана". В меню Davai Davai также были блюда, популярные в СССР.

Причиной закрытия стала мировая политическая ситуация. Тематика ресторана в это время является неуместной, — говорит актер.

Фото: hs.mediadelivery.fi

По словам Хаапасало, история ресторана не закончилась.

Сейчас я разрабатываю новую концепцию пространства. Ресторан, вероятно, откроется в начале осени. Вернемся – и будет еще лучше, – сказал Хаапасало.

На Facebook-странице ресторана также есть серия публикаций в поддержку Украины.

Реклама

Быть или не быть? Мы едины и всей душой на стороне народа Украины. Мы не продаем российскую продукцию. Мы не приемлем войны, – говорится в одной из публикаций заведения.

Скриншот: Facebook

Вилле Хаапасало – финский и российский киноактер и телеведущий. Известность актеру принесла роль Райво в российском кинофильме "Особенности национальной охоты". Также Хаапасало снимался в кинофраншизе "Любовь в большом городе", в фильмах "Кукушка", "Ирония судьбы. Продолжение" и многих других.

Украину поддерживает большое количество популярных артистов. К примеру, фронтмен Imagine Dragons на концерте поднял флаг Украины, который передала харьковчанка.

Напомним, ранее также Пол Маккартни поднимал флаг Украины на своем концерте.

Реклама

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять