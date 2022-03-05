Пошла на отчаянный шаг: Алла Пугачева вместе с семьей улетела из России

Некоторые российские знаменитости стали бежать из страны-агрессора. Появились новости, что даже Алла Пугачева решилась улететь подальше от Москвы

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Украинская армия продолжает давать серьезный отпор российским захватчикам, а санкции стремительно разрушают экономику противника. Похоже, что это очень пугает российских звезд, и они стараются как можно быстрее покинуть РФ.

Например, Земфира и Рената Литвинова уже благополучно сбежали с тонущего корабля во Францию. Также поговаривают, что Россию покинула Алла Пугачева.

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По информации российских СМИ, примадонну вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой заметили в аэропорту "Внуково" еще 28 февраля.

Стоит отметить, что для Аллы Борисовны такой поступок можно назвать очень отчаянным шагом, ведь всем поклонникам известно, что у певицы паническая боязнь полетов и она никогда не пользуется услугами авиатранспорта. Пугачева всегда путешествует на поезде.

Что ж, стремительный отлет примадонны становится еще одним доказательством, что дела у России обстоят совсем печально.

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К тому же, как сообщалось ранее, на супруга Аллы Борисовны Максима Галкина обрушилась волна хейта путинских сторонников за то, что артист поддержал Украину.

Напомним, не только Галкин высказался против войны в Украине. Среди российских звезд оказалось достаточное количество думающих людей.