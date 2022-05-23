Послал Путина со сцены: известный британский рокер поддержал Украину

Британский рок-музыкант Yungblud поддержал Украину на своем концерте в Вене и послал Путина прямо со сцены

Британский музыкант послал Путина и поддержал Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще один британский певец выступил против войны в Украине. Следом за Гарри Стайлзом, который выступил с украинским флагом, на сцену с сине-желтым полотном вышел рок-музыкант Yungblud.

Во время своего концерта в Вене Доминик Харрисон (настоящее имя артиста) вышел на сцену, укутанный в украинский флаг. Певец резко высказался против военного вторжения России в Украину и послал Путина вслед за русским кораблем. После концерта рок-звезда поделился видео в своем Instagram-аккаунте.

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Я ужасно зол. Я ужасно зол из-за прекрасных людей из Украины. Наше поколение не может поддерживать это д*рьмо. Нам нужно заменить этих старых проклятых уродов. Нам нужно сбросить этих старых подонков. Нах** Путина. Мы можем изменить ситуацию. У тебя есть голос, так используй его! Слава Украине! – прокричал со сцены музыкант.

Тысячи фолловеров в социальных сетях поддержали позицию Yungblud и поблагодарили за такой смелый поступок.

Напомним, что сегодня многие знаменитости со всего мира публично выражают свою поддержку и солидарность с народом Украины. Например, голливудский актер Ричард Гир продал свой коллекционный кабриолет за 31 тысячу долларов, чтобы помочь украинцам.