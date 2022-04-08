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После новостей о разводе Моргенштерн меняет гражданство – куда сбежал российский рэпер?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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8 апреля, 15:02
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Российский рэпер Алишер Моргенштерн больше не хочет быть гражданином страны-агрессора и подает документы на новый паспорт в другой стране
Моргенштерн получает новое гражданство
Моргенштерн получает новое гражданство / Фото: Instagram

Не успели поклонники Моргенштерна отойти от новостей о разводе музыканта спустя несколько месяцев после пышной свадьбы, как и ждали новые известия.

Как сообщаtn Telegram-канал "Голос Израиля", Моргенштерн намерен получить другое гражданство. Несмотря на то, что рэпер сбежал в Дубай, получить статус гражданина он планирует в Израиле.

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Музыканта заметили в Тель-Авиве, где он оформлял документы для израильского паспорта.

Скриншот

Согласно законодательству Израиля, получить гражданство можно только благодаря родственным связям. Как известно, мама Алишера чистокровная еврейка, потому никаких сложностей у музыканта с этим не возникло.

Также, по словам российских СМИ, Моргенштерн продает свою недвижимость в России.

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Напомним, что в прошлом году Моргенштерн и его супруга Дилара переехали в Дубай. Сбежать в Эмираты музыканту пришлось после того, как в Москве против него возбудили уголовное дело о пропаганде наркотиков.

Недавно Моргенштерн выпустил новый трек, в который вставил голос одесситки, прячущейся в бомбоубежище. Этой женщиной оказалась мама Владислава Палагина — музыканта, с которым работает Алишер.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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