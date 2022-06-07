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После победы над Эмбер Херд Джонни Депп завел аккаунт в TikTok

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 июня, 17:55
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Звезда "Пиратов "Карибского моря" Джонни Депп завел аккаунт в популярной социальной сети – поклонники в ожидании первых видео
Джонни Депп теперь есть в TikTok
Джонни Депп теперь есть в TikTok / Фото: Getty Images

Похоже, что победа в суде над Эмбер Херд стала для голливудского актера настоящим глотком свежего воздуха. Джонни Депп, которые недавно зажигал на вечеринке за $300 млн в честь окончания разбирательств, теперь зарегистрировался в TikTok.

Сомнений в том, что аккаунте действительно принадлежит голливудской звезде сомнений нет, ведь он прошел верификацию и получил ту самую "галочку".

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Случайный трагик, – коротко написал в своей биографии в аккаунте Депп.

Скриншот – tiktok.com/@johnnydepp

Всего за один день на страничку актера в социальной сети подписались более 3,5 миллионов пользователей и это не предел, ведь количество фолловеров продолжает расти с каждым часом.

Пока Джонни не опубликовал ни одного видео в TikTok, потому его фанаты замерли в ожидании, что же в первую очередь покажет своей аудитории актер.

В целом, сложно назвать Деппа активным пользователем социальных сетей. И хотя у звезды кино есть страницы в Facebook и Instagram, он очень редко делает там какие-либо публикации.

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Свое затяжное молчание в Сети Депп прервал после того, как выиграл суд с экс-супругой. Актер прокомментировал семинедельный судебный процесс и поблагодарил своих поклонников за поддержку.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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