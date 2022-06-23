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Последние минуты жизни Юрия Шатунова попали в объектив камеры (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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23 июня, 15:28
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Здоровье солиста "Ласкового мая" резко ухудшилось на отдыхе. Друзья певца доставили его в больницу. Певец не мог стоять на ногах. Это зафиксировали камеры
Камеры видеонаблюдения засняли последние минуты жизни Шатунова
Камеры видеонаблюдения засняли последние минуты жизни Шатунова / Фото: Коллаж: Сегодня

Громом среди ясного неба в шоу-бизнесе стала сегодняшняя новость о смерти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Исполнитель скончался от острой сердечной недостаточности в возрасте 48 лет.

Последние минуты жизни звезды 90-х засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как друзья Шатунова пытаются донести его до больницы, а он еле двигается и пытается поймать воздух ртом.

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Стало известно, самочувствие Шатунова резко ухудшилось во время отдыха в Подмосковье. По словам его директора, артист внезапно побледнел и схватился за сердце. Последнее, что сказал певец своим близким: "У меня спазм".

Как сообщает Telegram-канал "НеМалахов", сперва исполнителя привезли в одну больницу, однако там врачи не смогли ему помочь и перенаправили в другое отделение. По дороге в клинику, Шатунов скончался.

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Позже, медики определили, что у Шатунова была тяжелая форма некроза кардиальной мышцы, которая поражает все мышечные слои сердца.

Напомним, вчера стало известно о смерти российского певца Пьера Нарцисса – "шоколадный заяц" не перенес операцию на почках.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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