Потихоньку идут ко дну. В россии кинотеатры находятся на грани банкротства

После нападения путина на Украину рф расплачивается за свое кровавое преступление. Санкции, дефицит ресурсов и продуктов, обвал рубля, статус страны-изгоя и это еще не все...

Російські кінотеатри під загрозою банкрутства / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока оккупанты цинично обстреливают Украину уже 20-й день, россияне молчат о войне и ноют из-за "изоляции от всего мира". Они плачут над айфонами, McDonald's и Instagram, в то время как их российские военные убивают украинское мирное население, в том числе детей.

Из-за войны россии против Украины санкции также затронули и российские кинотеатры. После отказа Голливуда поставлять фильмы в россию их кинотеатры оказались под угрозой банкротства, сообщают росСМИ.

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В результате посещаемость в кинотеатрах сократилась втрое. Гендиректор Объединенной сети кинотеатров Алексей Васясин рассказал, что в таком режиме заведения могут продержаться около 2-3 месяцев.

По данным аналитической компании Comscore, голливудским киностудиям россия приносила всего 3% от продажи билетов по всему миру. Поэтому им потерять российский рынок совсем не страшно.

Для кинотеатров россии невозможность показывать мировые премьеры – самый ужасный сценарий, который мог произойти, – говорит директор Сети кинотеатров "Премьер Зал" Владимир Петелин.

По предварительным подсчетам, кинотеатры в России будут недополучать до 70% выручки.

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Кстати, российское кино за последние годы занимало от 20 до максимум 40% сборов. Остальное – это зарубежное кино. Что же, пора россиянам перейти к просмотру старых советских фильмов или дешевых российских проектов

Ранее российская телеведущая Ксения Собчак эмоционально отреагировала на санкции. А вот Регина Тодоренко очень переживает из-за блокировки Instagram в россии.

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