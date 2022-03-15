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Потихоньку идут ко дну. В россии кинотеатры находятся на грани банкротства

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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15 марта, 09:41
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После нападения путина на Украину рф расплачивается за свое кровавое преступление. Санкции, дефицит ресурсов и продуктов, обвал рубля, статус страны-изгоя и это еще не все...
Російські кінотеатри під загрозою банкрутства
Російські кінотеатри під загрозою банкрутства / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока оккупанты цинично обстреливают Украину уже 20-й день, россияне молчат о войне и ноют из-за "изоляции от всего мира". Они плачут над айфонами, McDonald's и Instagram, в то время как их российские военные убивают украинское мирное население, в том числе детей.

Из-за войны россии против Украины санкции также затронули и российские кинотеатры. После отказа Голливуда поставлять фильмы в россию их кинотеатры оказались под угрозой банкротства, сообщают росСМИ.

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В результате посещаемость в кинотеатрах сократилась втрое. Гендиректор Объединенной сети кинотеатров Алексей Васясин рассказал, что в таком режиме заведения могут продержаться около 2-3 месяцев.

По данным аналитической компании Comscore, голливудским киностудиям россия приносила всего 3% от продажи билетов по всему миру. Поэтому им потерять российский рынок совсем не страшно.

Для кинотеатров россии невозможность показывать мировые премьеры – самый ужасный сценарий, который мог произойти, – говорит директор Сети кинотеатров "Премьер Зал" Владимир Петелин.

По предварительным подсчетам, кинотеатры в России будут недополучать до 70% выручки.

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Кстати, российское кино за последние годы занимало от 20 до максимум 40% сборов. Остальное – это зарубежное кино. Что же, пора россиянам перейти к просмотру старых советских фильмов или дешевых российских проектов

Ранее российская телеведущая Ксения Собчак эмоционально отреагировала на санкции. А вот Регина Тодоренко очень переживает из-за блокировки Instagram в россии.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Сержант Ханин Андрей Павлович. Защищая Волноваху Донецкой области, украинский воин уничтожил танк врага и около 10 оккупантов. Во время боя, получив ранения, помогал раненым побратимам и до последнего выполнял свой долг. Герой Украины. Посмертно.

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Истории подвигов
Несмотря на войну, добро всегда с нами. Потому что украинцы - люди, которые борются за свою землю и за тех, кого любят. На фото – 80-летняя бабушка из Ирпеня, спасшая своего любимца. После попадания в дом вражеского снаряда, она не стала бежать из квартиры, а первым делом схватила котенка, прикрыла собой и держала, пока наши военные не достали их из-под завалов. Герои рядом!
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