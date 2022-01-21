Повезло, что мы успели: Синтия Никсон поддержала "отмену" Криса Нота в финальной серии "И просто так"

В Сети активно обсуждают тот факт, что сцена с участием Криса Нота была вырезана из финального эпизода продолжения "Секса в большом городе". Теперь же стало известно, что об этом думает актриса Синтия Никсон

Ситуация с "отменой" Криса Нота накаляется / Фото: открытые источники

В последние несколько недель в Голливуде разгорелся скандал невиданных масштабов. Сразу четыре женщины обвинили актера сериала "Секс в большом городе" Криса Нота в домогательствах. На данный момент еще нет никаких доказательств, но карьера актера уже пошла под откос. И на этой неделе сообщили, что из финального эпизода сериала "И просто так", где был задействован Крис Нот, была вырезана сцена с ним.

На это событие уже появилась реакция Синтии Никсон, исполнительницы роли Миранды. По ее словам, она полностью поддерживает такое решение создателей.

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Синтия Никсон одобрила удаление Криса Нота из финальной серии "И просто так" / Фото: Instagram

Я думаю, нам очень повезло, что эти изменения удалось внести, и теперь мы очень гордимся нашим шоу,

— об этом она рассказала в интервью Entertainment Tonight.

Криса Нота вырезали из финальной серии сериала / Фото: Instagram

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Что касается самого Криса Нота, ранее он комментировал ситуацию с обвинениями, сказав, что все рассказы — ложь. Правду же покажет судебное разбирательство.

Мы продолжаем следить, как будет складываться ситуация далее.

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