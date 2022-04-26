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Повезло остаться в живых: звезда "Сверхъестественного" Джаред Падалеки едва не погиб в аварии

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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26 апреля, 08:59
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Об этом рассказал его лучший друг и партнер по съемкам Дженсен Эклс
Экранный брат актера Дженсен Эклс отметил, что Джареду "повезло остаться в живых"
Экранный брат актера Дженсен Эклс отметил, что Джареду "повезло остаться в живых" / Фото: https://www.1zoom.ru/

Появились очень тревожные новости для поклонников культового сериала 2000-х "Сверхъестественное". На фан-встрече сериала Creation Entertainment Supernatural Official Conventions в Ист-Брансуике стало известно, что 39-летний Джаред Падалеки попал в очень серьезную аварию.

Об этом сообщил Дженсен Эклс, экранный брат Падалеки и его лучший друг, с которым они, кстати, живут с семьями по соседству. Очевидно, другу Джаред и поручил озвучить новость фанатам.

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Я скучаю по своему приятелю. Он шлет привет. Я говорил с ним вчера. Ему очень грустно, что он не может быть здесь,

- отметил Дженсен и назвал причину его отсутствия на встрече с поклонниками, которые обычно проходят с сумасшедшим успехом.

Не знаю, знаете ли вы, ребята, что происходит, но он попал в очень серьезную автомобильную аварию. Он был не за рулем, на пассажирском сидении, и ему крупно повезло остаться в живых.

Джаред Падалеки в роли Сэма Винчестера
Джаред Падалеки в роли Сэма Винчестера / Фото: https://www.1zoom.ru/

По словам исполнителя роли Дина, Джаред Падалеки сейчас выглядит так, будто пережил "12 раундов боя с Тайсоном":

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Он лечится дома. Тот факт, что он сейчас не в больнице, сводит меня с ума, ведь я видел, во что превратилась машина,

- сокрушается актер.

Поклонники желают Джареду Падалеки скорейшего выздоровления.

Коротко о сериале "Сверхъестественное"

Напомним, сериал "Сверхъестественное" – культовый сериал 2000-х. Сериал выходил с 2005 по 2020 год, получил целых 15 сезонов и стал самым долгоиграющим шоу на канале The CW. Это история о двух братьях-охотниках за нечистью. Дженсен Эклс и Джаред Падалеки исполнили главные роли Дина и Сэма Винчестеров. Они, кстати, так сдружились на съемках, что даже купили дома по соседству и стали настоящими братьями в жизни. Интересно, что именно на съемках они оба встретили свои вторые половинки.

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Звезды сериала "Сверхъестественное"
Звезды сериала "Сверхъестественное" / Фото: https://www.1zoom.ru/

Также мы рекомендуем просмотреть раритетное видео о сериале "Клон", которое вы точно не видели.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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