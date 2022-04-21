Повзрослевшая дочь Агутина и Варум спела на разогреве у Bon Jovi

Дочь российских артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум уже совсем взрослая. Девушка пошла по стопам своих звездных родителей и тоже занимается музыкой

Дочь Агутина и Варум спела на разогреве у Bon Jovi / Фото: Инстаграм Лизы Варум

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум, 23-летняя Елизавета Варум уже давно живет в Майами, имеет гражданство США и строит там свою музыкальную карьеру. Вместе со своей рок-группой Bruvvy band девушка покоряет большую сцену.

Накануне Елизавета вместе с коллективном выступила на разогреве у знаменитой группы Bon Jovi, которые совсем недавно на своем концерте посвятили хит украинцам.

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Фото – instagram.com/bruvvyband

По наследству от родителей девушке достались музыкальные гены. Как и звездный отец Леонид Агутин, Елизавета играет на гитаре, а также поет. Многие фанаты отмечают, что внешне наследница больше похожа на свою маму.

Фото – instagram.com/bruvvyband

Однако стиль музыки и исполнения у Варум-младшей совсем не похож на тот, что мы привыкли слышать от ее знаменитых родителей. Девушка ярки представитель рок-культуры.

Фото – instagram.com/bruvvyband

Ранее сайт "Сегодня" уже подробно рассказывал о том, как сейчас живет и чем занимается 23-летняя наследница Агутина и Варум.

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Также жена музыканта Андрея Макаревича показала новое семейное фото с маленьким сыном.

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