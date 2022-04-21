Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Спирс задержали

Ремикс Мадонны

Галкин vs росСМИ

Кравиц и Татум

Хит Пономарева

Завещание Рурка
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Повзрослевшая дочь Агутина и Варум спела на разогреве у Bon Jovi

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 апреля, 13:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Дочь российских артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум уже совсем взрослая. Девушка пошла по стопам своих звездных родителей и тоже занимается музыкой
Дочь Агутина и Варум спела на разогреве у Bon Jovi
Дочь Агутина и Варум спела на разогреве у Bon Jovi / Фото: Инстаграм Лизы Варум

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум, 23-летняя Елизавета Варум уже давно живет в Майами, имеет гражданство США и строит там свою музыкальную карьеру. Вместе со своей рок-группой Bruvvy band девушка покоряет большую сцену.

Накануне Елизавета вместе с коллективном выступила на разогреве у знаменитой группы Bon Jovi, которые совсем недавно на своем концерте посвятили хит украинцам.

Реклама
Фото – instagram.com/bruvvyband

По наследству от родителей девушке достались музыкальные гены. Как и звездный отец Леонид Агутин, Елизавета играет на гитаре, а также поет. Многие фанаты отмечают, что внешне наследница больше похожа на свою маму.

Фото – instagram.com/bruvvyband

Однако стиль музыки и исполнения у Варум-младшей совсем не похож на тот, что мы привыкли слышать от ее знаменитых родителей. Девушка ярки представитель рок-культуры.

Фото – instagram.com/bruvvyband

Ранее сайт "Сегодня" уже подробно рассказывал о том, как сейчас живет и чем занимается 23-летняя наследница Агутина и Варум.

Реклама

Также жена музыканта Андрея Макаревича показала новое семейное фото с маленьким сыном.

Запомните, что вся оперативная информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Жилища звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять