Смотрите "уникальное" фото дочери Седоковой, которая живет с отцом в США: Так выросла, обалдеть!

Вот уже несколько лет дочь артистки живет со своим отцом в США. Сама же Седокова изредка посещает Монику, за которую когда-то упорно боролась, пережив не одну судебную тяжбу

Янис Тимма показал, как выглядит 10-летняя Моника. / Фото: janis.timma

После развода Анна Седокова, которая недавно вспомнила измены первого мужа Валентина Белькевича, и ее второй избранник, бизнесмен Максим Чернявский серьезно конфликтовали из-за Моники. Так, мужчина был категорически против того, чтобы дочь жила с матерью и всячески пытался лишить певицу родительских прав.

Впоследствии бывшим удалось урегулировать все спорные вопросы. И ныне Анна периодически посещает дочь в Калифорнии.

Реклама

Сама звезда в одном интервью признавалась, что ей трудно было расставаться с дочерью. По словам Ани, их встречи – самое драгоценное в ее жизни.

Это невероятное счастье, когда ты можешь обнимать ребенка! Наша жизнь непредсказуема, мы живем, радуемся, скучаем, а потом в какой-то момент у тебя — сильной, самодостаточной, умной женщины – забирают право обнимать своего ребенка. Так что обнимайте детей при любой возможности, – поделилась артистка.

Сейчас Монике 10 лет. Так как сама звездная мама не может публиковать фото с дочерью в Сети по условиям соответствующего соглашения, то общим фото поделился ее муж, баскетболист Янис Тимма.

Янис, Анна и ее трое детей – сын Гектор и дочери Алина и Моника. / Фото: janis.timma

Реклама

На фото изображены Седокова с Янисом и трое детей артистки. Вероятно, фотография сделана во время прогулки в США.

Кстати, кажется, сам Тимма намекнул, что у их семьи будет пополнение. Он поздравил свою любимую с Днем матери и отметил, что на снимке далеко не все.

У нас еще нет фото, на которой мы все вместе и даже здесь мы не все. Но я хочу сказать, что ты, Аня, одна из самых лучших. Твоя страсть и желание показать и подарить детям самую лучшую жизнь – невероятные. Оставайся таковой всегда. Счастливый день месяца, – подписал фото Янис.

Фолловеры оценили пост и отметили, что Моника очень повзрослела и стала настоящей красавицей. Некоторые пишут, что девочка унаследовала невероятную и эффективную красоту от родителей:

Реклама

Как выросла Моника, просто обалдеть!

Наконец-то все дети вместе, не хватает вашего малыша)

Хотя у вас на странице среднюю дочь увидели. Вы настоящий мужественный мудрый мужчина и замечательный человек! Красивая семья.

Самое красивое фото во Вселенной.

Напомним, у Анны также есть старшая дочь Алина от покойного футболиста Валентина Белькевича и сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова. В то же время у ее любимого Яниса есть сын Кристиан от предыдущих отношений. Общих детей у пары нет.

Больше новостей о селебретис: