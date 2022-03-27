Пойдет на все ради денег: критиковавшая спекулянтов Лолита сама подняла цены на билеты на концерты

Звезда, занявшая сторону России в момент, когда та бомбит наши города, опять оскандалилась...

Лолите все равно на судьбу Украины, ей главное концерты в РФ / Фото: открытые источники

Лолита Милявская давно подтвердила имидж человека, который идет на все ради денег. Уже месяц идет российское вторжение в Украину, но артистка продолжает жить в Москве и преспокойно себе готовится к концертам. Ах да, на эти концерты она уже успела поднять билеты.

А ведь еще совсем недавно она осуждала спекулянтов, которые подняли цены на сахар. Для тех, кто еще не убедился, что значит ее слово, появилась информация о том, что Лолита готовит новые даты концертов, которые были отменены в марте, и уже изменила ценник.

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Большое количество концертов было перенесено. Сейчас мы верстаем графики. Я уверена, что все состоится. Сейчас надо будет еще раз все утвердить, и только тогда мы вывесим афишу.

Лолита Милявская / скриншот

Цена на билеты изменилась, по словам Милявской, из-за роста цен на авиабилеты:

Ценообразование на концерт состоит, конечно, из договоренностей с артистом и гонорара, но дальше самые большие расходы — вы удивитесь — это перелет, при перелете существует перегруз. Перегруз — это не личные вещи,

— рассказывала она в своем телеграм-канале. Также поднялись суммы на оплату всех занятых в промоушне и организации мероприятия.

Но то ли еще будет! Нападение России на Украину станет последним гвоздем в гроб этой рабской страны. Когда не будет что есть из-за санкций и дефицитов, а в РФ никто приличный из западных артистов не приедет, россияне смогут посещать концерты Лолиты, а еще путинистки Гагаририной, Майданова, Расторгуева, Газманова и иже с ними.

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Но мы не сомневаемся, что правда и справедливость восторжествуют: война закончится, предатели и коллаборационисты будут наказаны. И это будет уже совсем скоро.

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