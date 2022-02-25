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Pray for Ukraine: Ким Кардашьян вступилась за Украину и призвала нам помочь

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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25 февраля, 20:19
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Одна из самых популярных и влиятельных женщин Америки публично поддержала Украину
Ким Кардашьян поддержала Украину
Ким Кардашьян поддержала Украину / Фото: instagram.com/kimkardashian

За нами не только правда, но и весь цивилизованный мир, который не разделяет вторжение России в Украину. Западные знаменитости проявляют солидарность и поддержку нашей стране в это непростое время.

На своей странице в инстаграм, в сториз, звезда реалити-шоу и едва ли не главный трендсеттер мира – Ким Кардашьян – поддержала Украину.

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скриншот из инстаграм Ким Кардашьян

Также звезда опубликовала источник, где можно помочь Украине.

скриншот из инстаграм Ким Кардашьян

Ким вряд ли увидит этот текст, но мы ей очень благодарны за поддержку (напомним, у нее 288 миллионов подписчиков и огромное влияние, равно как и наличие связей) и привлечение внимания мира к начатой Россией войне в Украине!

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

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У нас нет сомнений: все будет хорошо и все будет Украина!

Тем временем и другие мировые звезды высказались против войны в Украине:

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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