Какой была убитая Болдуином Галина Хатчинс. Мы расспросили у ее преподавателя

Как стало известно "Сегодня", Галина обучалась в Киевском национальном университете в 2005 году. Сотрудники учебного заведения сообщили нам, что ее девичья фамилия – Андрусевич. Галина получала степень магистра.
О том, каким человеком и студентом была Галина нам в эксклюзивном комментарии рассказал ее преподаватель, журналист и медиаэксперт Тарас Петрив.
Она была человеком с широким взглядом на жизнь, мир видела по-особенному, интересовалась различными отраслями. Делала свою дипломную работу о системе общественных медиа США на кафедре международной журналистики, интересовалась этим. Специализировалась на Соединенных Штатах. У нас была с ней дискуссия – нужно ли уделять больше внимания частным медиа крупных корпораций. Но она хотела больше изучать именно общественные СМИ – для людей и о людях, – говорит Тарас Петрив.
Далее по теме
По словам Тараса, в КНУ им. Т.Г. Шевченко Галина получала второе высшее образование.
Пришла уже будучи целенаправленной, активной студенткой с четким видением, что будет делать в дальнейшем. У них была небольшая группа. Она развивалась и развивалась - работала на BBC, занималась журналистикой расследований, но все больше интересовалась кино, – вспоминает об известной украинке ее дипломный руководитель Тарас Петрив.
Напомним, что несчастный случай произошел во время съемок одной из сцен нового фильма. Алек Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.
В результате выстрела пострадало двое людей. Режиссер картины Джоэл Сауза был ранен в ключицу и сейчас находится в критическом состоянии, оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Хатчинс в критическом состоянии была доставлена в больницу, где она позднее скончалась от полученных ранений.
Что известно о Галине Хатчинс
Галина Хатчинс родом из Украины. Она родилась в семье военного, когда он служил за Полярным кругом. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Ранее работала журналистом-расследователем британских документальных фильмов в Европе.
Известно, что у Галины остался малолетний сын.
Читайте также:
- Опубликованы первые фото Алека Болдуина после трагедии на съемках вестерна.
- В Сети появились кадры со съемочной площадки, где застрелили украинку Галину Хатчинс (фото)