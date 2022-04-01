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Деми Мур закрутила роман с ресторатором, который моложе ее на 13 лет – СМИ

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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1 апреля, 17:39
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Сейчас знаменитая голливудская актриса снова делает попытки обрести счастье на любовном фронте
Актриса уже несколько месяцев в отношениях
Актриса уже несколько месяцев в отношениях / Фото: открытые источники, instagram.com/demimoore/

На этой неделе имя Деми Мур появлялось на страницах таблоидов несколько раз: из-за шутки про "Солдата Джейн" Уилл Смит ударил Криса Рока, в связи с непростым сообщением о болезни Брюса Уиллиса, а также переменами на любовном фронте. О личной жизни звезды далее и пойдет речь.

Так, западная пресса, в частности New York Post, активно пишет о том, что 59-летняя звезда кино некоторое время встречается с 46-летним Дэниелом Хаммом. Это известный ресторатор Eleven Madison Park. Якобы они строят отношения уже несколько месяцев (собственно, как и Энистон и Питт). И эту информацию подтверждают сразу несколько инсайдеров.

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Деми Мур

На данный момент эти отношения действительно очень горячие, но и непростые. Дэниел много работает в своем ресторане, но они все равно часто находят время, чтобы увидеться. Почти все их романтические ужины проходят именно там.

Впервые об их романе заговорили в начале марта, когда их вместе заметили на показе Chloe в рамках Недели моды. Пока что официального подтверждения романа от актрисы и ресторатора нет. Говорят, что они познакомились в ресторане Eleven Madison Park, который в 2017 году стал лучшим в мире в ТОП-листе по версии New York Times.

Дэниел Хамм

Перерастет ли роман во что-то большее, покажет время. Но 13-летняя разница в возрасте их явно не смущает. Отметим, что ранее Деми Мур была замужем за Эштоном Кутчером, который младше нее на 15 лет.

Кстати, также у всех на устах слухи о том, к кому могла уйти Надя Дорофеева после расставания с Дантесом.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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