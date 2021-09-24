Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова

Смерть Ивасюка

Новая песня Лорак

Безрук и Муцениеце

Архив Ротару

Свобода Бритни

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Причиной смерти Уилли Гарсона стал рак

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
24 сентября, 11:49
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Актер сериала "Секс в большом городе" скончался в возрасте 57 лет. Близкие Гарсона сообщили, что он умер из-за рака поджелудочной железы
Известная причина смерти Уилли Гарсона
Известная причина смерти Уилли Гарсона / Фото: Коллаж: Сегодня

Первым о смерти Уилли Гарсона сообщил его приемный сын Натан в минувшую среду. Тогда причину, по которой умер исполнитель роли друга Кэрри Бредшоу – Стэнфорд Блэтч в сериале "Секс в большом городе", не называли.

При этом СМИ писали, что Уилли Гарсон несколько лет боролся с раком.

Реклама

В некрологе, опубликованном New York Times, сообщается, что Гарсона скосил рак поджелудочной железы.

Сара Джессика Паркер и актер Уилли Гарсон за кадром на съемках сериала
Сара Джессика Паркер и актер Уилли Гарсон за кадром на съемках сериала "Секс в большом городе" в 2007 году в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Коллеги Уилли Гарсона по съемочной площадке очень тепло отзываются об актере.

У меня не могло быть более блестящего телевизионного партнера. Я опустошен и просто переполнен грустью, – написал в Twitter Марио Кантоне, сыгравший мужа Гарсона в "Сексе в большом городе".

Реклама

За свою карьеру Уилли Гарсон сыграл более 75 ролей в кино и на телевидении. Также Уилли появился в сериалах "Белый воротничок", "Друзья", "Квантовый скачок", "Твин Пикс", "Секретные материалы", комедии "День сурка". Но до сих пор самой главной его ролью остается персонаж Стэн Блэтч в "Сексе в большом городе".

Эту роль Гарсон играл шесть сезонов, он также исполнил роль в фильмах "Секс в большом городе" и "Секс в большом городе 2" и снимался в предстоящем продолжении сериала для HBO Max под названием And Just Like That…

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
Николь Кидман для американского Harper’s Bazaar
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Все обсуждают
Кондратюк требует запретить концерты российских звезд в Украине
Интересно
Премьера
Фильм-портрет о принце Филиппе. Воспоминания королевской семьи
Что посмотреть вечером
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять