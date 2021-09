Причиной смерти Уилли Гарсона стал рак

Актер сериала "Секс в большом городе" скончался в возрасте 57 лет. Близкие Гарсона сообщили, что он умер из-за рака поджелудочной железы

Известная причина смерти Уилли Гарсона / Фото: Коллаж: Сегодня

Первым о смерти Уилли Гарсона сообщил его приемный сын Натан в минувшую среду. Тогда причину, по которой умер исполнитель роли друга Кэрри Бредшоу – Стэнфорд Блэтч в сериале "Секс в большом городе", не называли.

При этом СМИ писали, что Уилли Гарсон несколько лет боролся с раком.

В некрологе, опубликованном New York Times, сообщается, что Гарсона скосил рак поджелудочной железы.

Сара Джессика Паркер и актер Уилли Гарсон за кадром на съемках сериала "Секс в большом городе" в 2007 году в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Коллеги Уилли Гарсона по съемочной площадке очень тепло отзываются об актере.

У меня не могло быть более блестящего телевизионного партнера. Я опустошен и просто переполнен грустью, – написал в Twitter Марио Кантоне, сыгравший мужа Гарсона в "Сексе в большом городе".

За свою карьеру Уилли Гарсон сыграл более 75 ролей в кино и на телевидении. Также Уилли появился в сериалах "Белый воротничок", "Друзья", "Квантовый скачок", "Твин Пикс", "Секретные материалы", комедии "День сурка". Но до сих пор самой главной его ролью остается персонаж Стэн Блэтч в "Сексе в большом городе".

Эту роль Гарсон играл шесть сезонов, он также исполнил роль в фильмах "Секс в большом городе" и "Секс в большом городе 2" и снимался в предстоящем продолжении сериала для HBO Max под названием And Just Like That…

