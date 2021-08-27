Пригожин разозлился на Соседова из-за Пугачевой

Сергей Соседов не раз нелестно высказывался в адрес Аллы Пугачевой. Иосиф Пригожин решил прокомментировать скандальные высказывания музыкального критика

Иосиф Пригожин заступился за Аллу Пугачеву / Фото: instagram.com/alla_orfey, скриншот, instagram.com/prigozhin_iosif

В последнее время Сергей Соседов стал часто говорить об Алле Пугачевой. Не так давно музыкальный критик заявил, что певица себе переоценивает и ей давно пора было уйти со сцены, называл несчастной женщиной. Сама певица никак не прокомментировала высказывания Соседова, а вот продюсер Иосиф Пригожин возмущен.

Все, что сегодня делает Сергей Соседов в отношении женщины, матери и жены — это скотство. По-хорошему, нужно его засудить. Это возмутительные поступки с его стороны — обсуждать глыбу, легенду, человека, который никого не трогает, – сказал Пригожин в беседе с ФАН.

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Иосиф Пригожин раскритиковал Сергея Соседова / Фото: скриншот, instagram.com/prigozhin_iosif

Продюсер отметил, что именно благодаря звездам, в том числе Алле Пугачевой, Сергей Соседов смог зарабатывать.

Этот человек, благодаря таким артистам, как Алла Борисовна, имел свой кусок хлеба. Ему было о чем писать. Должно быть в принципе стыдно подобные вещи обсуждать, давать оценку возрасту, усталости. Это просто неэтично, – считает Иосиф Пригожин.

Супруг Валерии уверен, Алла Пугачева не обращает внимания на слова музыкального критика.

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