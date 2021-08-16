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Прикрылся персиком: Орландо Блум голышом искупался перед туристами (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
16 августа, 15:10
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Актер не постеснялся отдыхающих, которые расположились на противоположном берегу и сделал несколько фото без одежды. К слову, это не первое появление Блума на публике голышом
Орландо Блум голышом искупался в реке
Орландо Блум голышом искупался в реке / Фото: instagram.com/orlandobloom

В 2016 году весь мир облетели фото, на которых голый Орландо Блум катал Кэти Перри, на тот момент еще свою девушку, а уже сейчас – супругу и мать его дочери, на серфе. Из одежды тогда на Блуме была только бейсболка.

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Похоже, что актер решил повторить выходку, полностью обнажившись для купания в реке. Только на этот раз его сфотографировали не папарацци, а кто-то из близких. Ведь свои "голые" фото Орландо сам опубликовал в Instagram. Пикантные места актер прикрыл эмодзи в виде персика.

(Чтобы посмотреть другие фото и видео, листайте публикацию вправо)

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В комментариях многие восхитились внешним видом Орландо, который явно не пропускает занятия в спортзале. Подписчики актера написали ему сотни комплиментов:

  • Лучший
  • О, Боже мой!
  • Такой красивый!
  • Отличная задница, чувак.
Скриншот: Instagram

Эти фото и видео собрали почти 400 тысяч лайков менее, чем за сутки после публикации.

Отметим, что британский актер Орландо Блум женат на американской певице Кэти Перри, которая родила ему дочь. Девочку назвали Дэйзи Дав Блум. Для Перри малышка стала первенцем, а вот у Блума есть 10-летний сын Флинн от брака с моделью Мирандой Керр.

Новость о свадьбе Пэрри и Блума появилась в марте этого года, когда певицу заметили с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Ранее Кэти Перри и Орландо Блум показали архивные фото с помолвки.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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