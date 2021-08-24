Принц Гарри и Меган Маркл пожертвовали средства, чтобы помочь афганским женщинам

Благотворительная помощь последовала после того, как ряд королевских биографов, представителей СМИ и общественных деятелей негативно высказались в сторону работы герцогов

Меган Маркл и принц Гарри решились на переезд из Британии благодаря малышу Арчи / Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл, которые ранее получили номинацию на Эмми, пожертвовали средства в пользу организации Women For Afghan Women (WAW), занимающейся эвакуацией женщин и детей во время нынешнего захвата власти талибами в Афганистане. Деньги были переданы через благотворительный фонд герцогов Сассекских Archewell Foundation.

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Представители WAW опубликовали пост в официальном Instagram с благодарностью фонду герцога и герцогини Сассекских.

Мы безмерно благодарны фонду Archewell за щедрость в поддержке наших усилий по эвакуации / переселению тысяч афганских женщин, детей, семей, включая наших сотрудников, – говорится в посте.

Финансирование стало следующим шагом после того, как Гарри и Меган высказались в поддержку усилий по оказанию помощи Афганистану и Гаити. Герцоги опубликовали трогательное послание на сайте Archewell, в котором выразили соболезнования всем, кого коснулись трагические события.

Когда страдает какой-либо человек или сообщество, часть нас переживает то же самое вместе с ними, осознаем мы это или нет. И хотя мы не живем в состоянии страдания, мы по-человечески принимаем их боль. Кажется, что мы бессильны, но мы можем воплотить наши ценности в жизнь только вместе, – говорится в заявлении.

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Также герцоги поделились списком организаций, которые нуждаются в поддержке, среди них фонды, занимающиеся борьбой с голодом в мире, проекты, связанными с решением проблем с ментальным здоровьем.

Напомним, ранее Гарри и Меган выпустили официальное заявление, в котором затронули темы ситуации в Афганистане и кризиса, вызванного пандемией коронавируса и гуманитарной катастрофы на Гаити. При этом в тексте не упоминались никакие меры помощи, которые герцоги готовы оказать в сложившихся ситуациях. Это вызвало шквал возмущения. В СМИ называли их заявление напыщенным, указывая на то, что Сассексы не рассказали, как готовы помочь исправить сложившуюся ситуацию.

Смотрите видео о скандале в королевской семье:

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