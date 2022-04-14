Не королевское детство: принц Уильям вспомнил, как рыл канавы и прятался в норах

Герцог Кембриджский появился в новом подкасте Кейт Бланшетт и Дэнни Кеннеди Climate of Change. Говорили о климате, но также всех заинтересовали откровения принца о его детстве

Принц Уильям в новом интервью поделился детскими воспоминаниями / Фото: Getty Images, instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Пока в Сети обсуждали редкое видео с молодой королевой Елизаветой, появились интересные новости о ее внуке. Герцог Кембриджский посетил лондонскую студию звукозаписи, работающую на солнечной энергии, для участия в интервью по теме изменения климата и важности сохранения окружающей среды.

Так, в процессе беседы с Кейт Бланшетт и Дэнни Кеннеди принц Уильям признался, что с детства обожает природу, интерес к ней появился благодаря документальным фильмам Дэвида Аттенборо, а также рассказам принца Чарльза и дедушки – принца Филиппа.

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Принц Уильям / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Оказывается, что у юного Уильяма детство было довольно простым и "не королевским" в том понимании, как обычно думают о жизни членов БКС.

Я думаю, что мой интерес к этой теме и желание изучать ее пробудили мои дед и отец, которые на протяжении многих лет любили природу и были увлечены этим. Поэтому, когда я рос, я воспринимал пребывание в саду, как приключение и возможность исследования. Я часами лазал по деревьям, копал канавы и разные ямы, прятался в норы и всякие садовые укрытия. Так что я любил проводить время в дикой природе и в воде.

Важные заявления о природе и климате от герцога Кембриджского смотрите далее в видео.

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Напомним, принц Уильям год изучал в Кении дикую природу и проблемы экологии перед поступлением в Сент-Эндрюсский университет. В 2020 году вместе с Кейт Миддлтон они учредили международную экологическую премию The Earthshot Prize, которая стала самой престижной наградой в области защиты окружающей среды В октябре прошлого года пять новаторских проектов получили премии в размере 1,3 миллиона долларов каждый.

Также у всех на устах новости о том, что монархи Нидерландов отказали герцогам Сассекским в официальном приеме.

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