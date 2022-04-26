Принц Уильям стыдился своей матери? Детали новой книги о королевской семье наделали много шума

В Сети уже говорят, что эта книга – работа на опережение от герцога Кембриджского, ведь скоро выйдут и откровения принца Гарри

Новая книга о королевской семье раскроет много тайн / Фото: Getty Images

Пока наши читатели обсуждали мнение королевского эксперта о Меган Маркл, появилась еще одна порция интересных новостей о монаршей семье Великобритании.

Так, в Сети появились первые промоотрывки из книги Роберта Джобсона про королевскую семью. Писатель и эксперт предоставил Daily Mail фрагменты из своей новой книги, куда вошли вошли интервью принца Уильяма, а также служащих дворца, работавшие на БКС десятилетия назад. Эту книгу уже окрестили работой герцога Кембриджского на опережение - ведь вскоре мир увидит книгу от принца Гарри, где, как известно, он представит миру свою правду о жизни в королевской семье.

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Подход к воспитанию принцев был разным / Фото: Getty Images

О неуправляемом Гарри, которому все позволяли

В Великобритании в аристократических семьях есть "проклятье" первого сына, связанное с тем, что на первенца возлагают большие надежды и обязательства в связи с наследованием титула и привилегий. Во многом отличается и воспитание старшего ребенка и последующих. Это как раз история о принце Уильяме и Гарри.

В книге отмечается, что принц Гарри чувствовал свою вседозволенность, хотя и тот факт, что бремя трона падает на старшего брата, задевало его самолюбие. Поэтому он выбрал для себя роль шута, а принцесса Диана в этом ему потакала. Принц Уильям отмечал, что это было ошибкой со стороны матери. В итоге малыш Гарри мог регулярно доводил служащих дворца до ужаса своими выходками. Так, он мог посоветовать служанке похудеть, а в школе как-то попытался снять штаны с учителя.

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Когда принцесса Диана слушала эту историю в кабинете директора школы, она рассмеялась! И вместо того, чтобы наказать и остановить Гарри, леди Ди потакала этому глумлению,

- говорил принц Уильям.

Понимая, что на брата нужно найти управу, он был вынужден рассказывать о поведении принца Гарри служащим дворца.

Принцесса Диана позволяла младшему сыну намного больше / Фото: Getty Images

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О том, как принц Уильям стеснялся свою мать

Слишком рано повзрослев из-за расставания родителей, а также из-за возложенных на него королевских обязанностей в связи с будущим наследием трона, принц Уильям начал понимать, как сильно отличается лайфстайл его мамы, любимицы всего мира принцессы Дианы, а также ее подходы к воспитанию младшего брата. Следующее воспоминания принца Уильяма это иллюстрирует:

Однажды мы ехали в машине с няней, мамой и телохранителем. Мама начала рассказывать пошлый анекдот, и один из служащих пытался ее остановить: есть подробности, которые не созданы для детских ушей. Но ее это не остановило и даже разозлило, она считала, что нам уже можно слушать все. И когда мы приехали в школу, восхищенный Гарри побежал к одноклассникам и во всех пикантных подробностях поделился свежим анекдотом от мамы. Хорошо, что в итоге его остановил преподаватель.

Еще один случай, когда леди Ди позволила сыновьям гонять на картинге по идеальному газону перед дворцом:

Представьте идеальный газон, который раскромсали наши машинки. Отец был в ярости, а мама подгоняла нас давить на газ. В общем, они были очень разные.

Были моменты, которые сильно смущали принца Уильяма / Фото: Getty Images

Также в книге есть комментарий бывшего редактора Dailymail Китти Муни. Женщина вспомнила, как во время одного из приемов принц Чарльз начал распевать шутливую песенку из сериала своей юности. Тогда Китти пошутила к принцу Уильяму, мол, отец может вогнать в краску. А принц ответил:

Я не стесняюсь отца, я стесняюсь свою мать.

Как вы уже поняли, книга будет полна сенсационных откровений. Мы уже ждем с нетерпением!

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