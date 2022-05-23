Прислужник Путина Иван Охлобыстин записал Максима Галкина в "извращенцы" наряду с Борисом Моисеевым

Рашистский актер продолжает пробивать дно своей позорной позицией. Он уже давно показал свою ничтожную сущность, но на этом не останавливается

Иван Охлобыстин снова выдал очередную порцию желчи / Фото: Коллаж: Сегодня

Иван Охлобыстин с 2014 года поддерживает кровавый путинский режим. За эти годы звезда сериала "Интерны" так и не прозрел. Он называет войну "временным конфликтом" и продолжает бормотать о "братских народах".

На днях Охлобыстин решил высказать свое мнение по поводу Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые не поддерживают кровавый Кремль и выехали в Израиль.

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Актер-пьяница говорит, что Алла Борисовна – довольно противоречивая фигура, а ее муж совсем не является частью российской культуры, сообщает росСМИ .

Рената Литвинова – часть российской культуры, про Земфиру я даже не говорю. А вот Галкин – это не часть нашей культуры, это что-то из оформительного цеха, допов, которые стали главными. У меня все программы с ним вызывали оторопь, я вообще таких аномалий побаиваюсь. Свечку не держал, ничего не могу о нем сказать, как о человеке, но испытываю какое-то отчуждение., – сказал актер-путинист.

Кроме того, он намекнул, что Галкин якобы извращенец как и Борис Моисеев.

Я не могу его по сути не любить, он ведь может оказаться обалденным человеком. Вон, Борис Моисеев тоже, кто бы о нем что ни говорил, а близкие друзья уверяют, что прекрасный товарищ. Я просто отношусь к этим извращениям, сами понимаете, очень отрицательно, – добавил Охлобыстин.

Напомним, Иван Охлобыстин известен своими гомофобными и антиукраинскими и шовинистическими высказываниями, а также поддержкой так называемых "Л/ДНР".

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Кстати, уже не первый раз Иван Охлобыстин критикует звезд, выражающих антивоенную позицию. Ранее ярый поклонник Путина возмутился настроениями актрисы Ингеборги Дапкунайте.