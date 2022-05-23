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Прислужник Путина Иван Охлобыстин записал Максима Галкина в "извращенцы" наряду с Борисом Моисеевым

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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23 мая, 14:48
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Рашистский актер продолжает пробивать дно своей позорной позицией. Он уже давно показал свою ничтожную сущность, но на этом не останавливается
Иван Охлобыстин снова выдал очередную порцию желчи
Иван Охлобыстин снова выдал очередную порцию желчи / Фото: Коллаж: Сегодня

Иван Охлобыстин с 2014 года поддерживает кровавый путинский режим. За эти годы звезда сериала "Интерны" так и не прозрел. Он называет войну "временным конфликтом" и продолжает бормотать о "братских народах".

На днях Охлобыстин решил высказать свое мнение по поводу Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые не поддерживают кровавый Кремль и выехали в Израиль.

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Актер-пьяница говорит, что Алла Борисовна – довольно противоречивая фигура, а ее муж совсем не является частью российской культуры, сообщает росСМИ .

Рената Литвинова – часть российской культуры, про Земфиру я даже не говорю. А вот Галкин – это не часть нашей культуры, это что-то из оформительного цеха, допов, которые стали главными. У меня все программы с ним вызывали оторопь, я вообще таких аномалий побаиваюсь. Свечку не держал, ничего не могу о нем сказать, как о человеке, но испытываю какое-то отчуждение., – сказал актер-путинист.

Кроме того, он намекнул, что Галкин якобы извращенец как и Борис Моисеев.

Я не могу его по сути не любить, он ведь может оказаться обалденным человеком. Вон, Борис Моисеев тоже, кто бы о нем что ни говорил, а близкие друзья уверяют, что прекрасный товарищ. Я просто отношусь к этим извращениям, сами понимаете, очень отрицательно, – добавил Охлобыстин.

Напомним, Иван Охлобыстин известен своими гомофобными и антиукраинскими и шовинистическими высказываниями, а также поддержкой так называемых "Л/ДНР".

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Кстати, уже не первый раз Иван Охлобыстин критикует звезд, выражающих антивоенную позицию. Ранее ярый поклонник Путина возмутился настроениями актрисы Ингеборги Дапкунайте.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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