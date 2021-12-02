Привозили на съемки на носилках – появилось одно из последних фото Александра Градского

Александра Градского не стало 28 ноября. Причиной смерти известного российского певца называют инфаркт головного мозга

В Сети появились одни из последних фото Александра Градского / Фото: starhit.ru, Instagram

У Александра Градского давно были проблемы со здоровьем, но он не любил жаловаться. Артист уже не мог ходить из-за тяжелых последствий коронавируса и перелома ноги, поэтому передвигался только в горизонтальном положении. Певец, несмотря на плохое самочувствие, не стал отказываться от съемок в проекте "Голос", где он был наставником.

Ранее сообщалось, что Градского привозили на съемочную площадку на носилках, а теперь это подтвердилось. StarHit опубликовал кадры со съемок музыкального проекта.

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Градского перекладывали в кресло, снимали выпуск, после чего погружали обратно на носилки и увозили из студии.

Он, конечно, уже еле говорил, но всех успокаивал, да и вообще был настроен оптимистично — мол, к следующим-то выпускам подойдет уже огурчиком, – рассказал источник.

Александр Градский на съемках проекта "Голос". Источник: StarHit



Напомним, появилась информация, что незадолго до смерти Александр Градский женился на молодой избраннице.

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