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Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями: их осчастливила суррогатная мать

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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22 января, 08:31
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Знаменитая пара поделилась с миром своей радостью. Теперь их семья стала больше. Ребенок индийской актрисы и музыканта появился на свет благодаря суррогатной матери
Знаменитая пара принимает поздравления
Знаменитая пара принимает поздравления / Фото: instagram.com/priyankachopra

Новость о том, что Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями, вызвала эффект бомбы! На своих страницах в Инстаграм знаменитые супруги рассказали, что у них появился малыш. Его родила им суррогатная мама.

Приянка Чопра впервые стала мамой/ скриншот Инстаграм

Мы очень рады подтвердить счастливую новость, у нас появился ребенок благодаря суррогатной матери. Мы просим вас с уважением отнестись к нашей конфиденциальности в это особое время, поскольку прямо сейчас мы очень сосредоточены на нашей семье. Большое вам спасибо,

- говорится в сообщении.

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Пока что пол ребенка, а также его родовые данные не известны. Но инсайдеры издания New York Post утверждают, что это девочка.

Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото: instagram.com/priyankachopra

Кратко об отношениях Приянки Чопры и Ника Джонаса

Напомним, 39-летняя Приянка Чопра и 29-летний Ник Джонас познакомились в начале 2018 года. Их отношения развивались стремительно, и уже через несколько месяцев отношений решили сыграть роскошную свадьбу. Торжество состоялось в декабре того года. Многие говорили, что у пары нет будущего, так как они очень разные, к тому же Приянка на 10 лет старше. Но, как видим, предположения не подтвердились и теперь они перешли на новый уровень отношений, став родителями.

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Пара сообщила о рождении ребенка
Пара сообщила о рождении ребенка / Фото: instagram.com/priyankachopra

Поэтому нам только остается поздравить знаменитую пару с пополнением!

Также в Сети обсуждают "отмену" Криса Нота в финале "И просто так".

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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