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Продавшийся Путину Охлобыстин раскритиковал Дапкунайте за антивоенную позицию

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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2 апреля, 17:59
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Обезумевший от алкоголя и денежных подачек властей Иван Охлобыстин выдал очередную порцию желчи
Актер в очередной раз доказал свою преданность кровавому режиму
Актер в очередной раз доказал свою преданность кровавому режиму / Фото: открытые источники, Инстаграм Ингеборги Дапкунайте

Люди с антивоенной позицией, осуждающие российское вторжение в Украину, которые не хотят быть частью кровавого режима, путинистам – как кость в горле. То и дело они подначивают тех, кто уехал, покрывая их проклятиями. Но причина одна, у них рыльце в пушку, а значит, хочется очернять и других. Российский актер-путинист Иван Охлобыстин – из их числа.

Напомним, на этой неделе стало официально известно о том, что актриса Ингеборга Дапкунайте уехала из России в Бельгию и призналась, что жалеет, что не сделала этого еще в 2014 году. В связи с российским вторжением в Украину, звезда, в своем время игравшая в одном фильме с Брэдом Питтом, опубликовала в инстаграм письмо своему сыну. В тексте она объяснила, что "Война России в Украине, вероятно, является одним из крупнейших событий 21-го века".

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Ингеборга Дапкунайте

Конечно же, антивоенный манифест, уличающий Россию в ее преступлениях против украинского народа, стал раздражающим фактором для многих выживших из ума рашистов. Ярый поклонник Путина Иван Охлобыстин выдал порцию желчи:

Свалила еще одна шпрота. И Слава Богу! Выговорить ее имя неудобоносимо было, да и по лицу было понятно, что мы ей не ровня. Очень уж высокомерная мадамка. Жрала с наших рук, но от лотка категорически отказывалась,

— написал Иван Охлобыстин.

Ждем момента, когда Охлобыстин начнет забирать свои слова назад, как и лобызания перед властью, ведь недолог час, когда справедливость восторжествует и каждому рашисту придется ответить за свои слова и действия.

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Иван Охлобыстин

Напомним, Иван Охлобыстин известен своими гомофобными и антиукраинскими шовинистическими высказываниями, а также поддержкой сепаратистских террористических организаций на территории Украины.

К слову, недавно Петросян хотел пошутить, но только опозорился.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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