Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин назвал виновного в смерти Юрия Шатунова

Скандальный российский шоумен сделал неожиданное заявление. В социальной сети он назвал имя того, кто довел знаменитость до гибели

Андрей Разин назвал виновного в смерти Юрия Шатунова / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже известно, что смерть Юрия Шатунова наступила в результате острой сердечной недостаточности. Однако Андрей Разин заявил, что в гибели певца есть виновные.

В своем Instagram российский продюсер разместил пост, в котором обвинил в смерти Шатунова судью Ставропольского суда Светлану Луневу. Именно она выносила решение по делу о присвоении прав на песни "Ласкового мая".

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Она умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Юрию Шатунову. Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни, – написал продюсер.

Скриншот – instagram.com/razin_andrei_lm

Также Разин пригрозил Луневой жалобой в вышестоящие органы и лишением статуса федерального судьи.

Суд между Разиным и Шатуновым

Конфликт между певцом и продюсером начался еще задолго до распада группы. Несмотря на то, что коллектив зарабатывал миллионы, Шатунов жил небогато и ездил на метро.

В 1992 году конфликт накалился настолько, что солист принял решение покинуть группу навсегда. После распада "Ласкового мая" встал вопрос – кому же принадлежат песни и кто имеет право на их исполнение?

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Ласковый май/Скриншот из видео

Сперва Разин отсудил право на 27 песен у их автора Сергея Кузнецова. Продюсер взялся за "воскрешение" коллектива. Правда, без Шатунова – ему запретили петь песни коллектива.

В 2019 году бывший солист "Ласкового мая" подал в суд на Разина, чтобы получить право исполнять хиты на своих концертах. 17 июня 2022 года Шатунов выиграл суд.

Ранее стало известно, что жена Юрия Шатунова оказалась в больнице после похорон мужа.