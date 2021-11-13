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Производил элитный алкоголь и написал книгу – что известно о муже Пэрис Хилтон?

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
13 ноября, 19:00
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Американская звезда Пэрис Хилтон со своим возлюбленным сыграли шикарную свадьбу. Как они познакомились и чем занимается новоиспеченный супруг звезды
Пэрис Хилтон и предприниматель Картер Реум связали себя узами брака
Пэрис Хилтон и предприниматель Картер Реум связали себя узами брака / Фото: Инстаграм

Несколько дней назад светская львица вышла замуж за американского предпринимателя и писателя Картера Реума.

Картер, как и Пэрис, с довольно обеспеченной семьи. Его отец Роберт Реум был влиятельным бизнесменом, который занимался гражданскими делами и благотворительностью в Чикаго.

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40-летний Реум – основатель инвестиционной фирмы. Поддерживает несколько стартапов и владеет обувным брендом Rothy's. В 2018 году он опубликовал книгу, написанную в соавторстве с его братом Кортни, под названием "Сократите свой стартап: десять способов ускорить предпринимательский успех". Ранее мужчина также контролировал изготовление натурального алкоголя.

Хилтон и Реум начали встречаться в декабре 2019 года
Хилтон и Реум начали встречаться в декабре 2019 года / Фото: Инстаграм

Что касается образования Картера – он является выпускником Колумбийского университета, где получил бакалаврскую степень по экономике и бизнесу в 2003 году. Картер часто появляется в эфире американских телеканалов с комментариями на тему технологических перспектив.

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Хилтон и Реум начали встречаться два года назад зимой. Они познакомились через общих друзей и уже довольно долгое время находятся в одном кругу общения. Пара ведет роскошную жизнь, к примеру, прошлый Новый год они провели путешествуя по Карибскому морю.

С самого первого свидания я смог узнать настоящую Пэрис. Она добрая, умная, целеустремленная, искренняя и удивительная женщина, – говорит супруг знаменитости.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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