Проклятый Путин: актриса Хилари Дафф осудила кровавые действия диктатора РФ в Украине

Голливудская актриса надеется, что Путин сейчас испытывает самые жуткие муки за все то, что он сделал в Украине

Голливудская звезда вступилась за Украину / Фото: Getty Images, instagram/hilaryduff/

Звезда сериала "Лиззи Магуайер" и романтического фильма "История Золушки" стала одной из тех многочисленных западных звезд, кто вступился за Украину, которая переживает черный момент истории из-за военного вторжения России.

Хилари Дафф в инстаграм опубликовала гневное послание, в котором раскритиковала кровавые действия Путина и выразила надежду, что он после всего содеянного страдает от самых жестоких пыток и боли.

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Алчность. Проклятый Путин. Я надеюсь, что его существование полно одиночества, пыток и боли. Деньги не делают людей счастливыми. Это может облегчить вашу жизнь, но моя единственная надежда на то, что, по милости божьей, его жизнь несчастна. Смотреть новости невыносимо. Я не могу представить день за днем ​​эту реальность. Страх. Потеря. Потеря всего, что ты любишь и ради чего тяжело работал. Расставание со своей семьей, смерть близких, голод. В украинцев есть гордость и сила, которые невозможно отобрать. Слышала, что покидающие страну женщины с детьми становятся жертвами торговли людьми. Я просто рыдаю, думая об этом. Бегство из одного ада в другой. Почему и как мир может быть таким? Как люди могут делать такие вещи друг с другом? Мне очень грустно и за жителей России. Я не могу представить, что они хотят участвовать в этом,

— написала Хилари в соцсети.

Также 34-летняя актриса опубликовала непростые кадры, подтверждающие последствия преступлений российских солдат на нашей земле. Они будут использованы в качестве доказательств в международных судах по окончанию войны.

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Мы благодарим Хилари Дафф за позицию и продолжаем верить в скорую победу и наших защитников!

К слову, ранее актриса Эми Шумер пригласила Владимира Зеленского принять участие в премии "Оскар", а звезда сериала "Холм одного дерева" София Буш требовала прекратить войну в Украине.

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