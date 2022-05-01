Промолчавшая о войне Елка спела в Сочи свой хит о Борисполе – фаны из Украины к ней обратились

Певица родом из Ужгорода слишком переживает за свою карьеру в России, поэтому о войне в Украине молчит

Певица Елка выступила на корпоративе в Сочи / Фото: Instagram: elkasinger

За несколько дней до полномасштабного вторжения России певица Елка давала концерты в Украине, но после 24 февраля артистка молчит. Более того, она удалила все фото из Instagram. Но о своей карьере в России певица не забывает.

Вчера Елка выступила на корпоративе сетевой компании в Сочи. Одна из гостей запостила в Stories выступление певицы, когда она пела свой хит "Прованс", где есть строчки о Борисполе.

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Завтра в семь двадцать две я буду в Борисполе. Сидеть в самолете и думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел, – спела певица

Фаны из Украины не прошли мимо такого выступления певицы. В Instagram появились публикации с призывом озвучить свою позицию.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, не только Елка решила молчать о войне в Украине и выбрала карьеру в России. Наташа Королева, которая родом из Киева, никаких комментариев о российской агрессии не дает. Певица на два месяца исчезла из соцсетей и избегала светских мероприятиях. На днях Королева нарушила молчание и впервые вспомнила об Украине.