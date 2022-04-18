Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Леся и корабль

Дантес - враг РФ

Концерт ONUKA

Кэри и песик

Поцелуи Лопес

Обращение Ришара
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

"Пропавшая" княгиня Монако опубликовала фото с семьей: люди опять увидели подвох

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 апреля, 14:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В честь светлого праздника Пасхи Шарлен Уиттсток опубликовала новые фото, которые уже успели раскритиковать в Сети
В Сети снова обсуждают первую пару Монако
В Сети снова обсуждают первую пару Монако / Фото: Getty Images

Сегодня мы делились с вами красивыми кадрами празднования Пасхи у западных знаменитостей. Отдельно хотим обратить внимание на монаршую семью Монако.

Как и монархи Британии, князья Монако всегда с большим трепетом подходят к важным религиозным праздникам. Они поздравляют подданных и озвучивают важные моменты, которые надо знать всем в контексте праздника. В этот раз княгиня Монако Шарлен напомнила о себе, опубликовав душевные фото с семьей: детьми и мужем, князем Альбером, в честь Пасхи.

Реклама

Почему фото герцогини Шарлен вызывает беспокойство у поклонников? Дело в том, что за последний год жена князя пропадала на несколько месяцев из поля зрения публики. Буквально в марте она снова прилетела к мужу и детям после длительного отсутствия. Официально сообщалось, что в мае прошлого года Шарлен тяжело заболела во время поездки в Южную Африку и после там перенесла несколько операций. Затем на время она возвращалась и снова пропадала за границей.

В связи с этим появлялось множество версий происходящего и даже теорий заговора. Писали, что княгиня Шарлен находилась в закрытом учреждении Paracelsus Recovery, где лечат от разного рода зависимостей и расстройств психики. Но официального подтверждения слухов не было.

Реклама
Княжеская семья Монако / Фото: www.instagram.com/hshprincesscharlene

По другой версии, в отношениях пары Шарлен и князя Альбера проблемы, поэтому княгиня брала время на подумать. Пара воспитывает двоих детей: двойняшек Жака и Габриэллу.

Как бы там ни было, но и на новом фото поклонники увидели, что Шарлен Уиттсток выглядит довольно уставшей и изнеможденной. Другие же считают кадр сугубо постановочным. Якобы верить в семейную идиллию не стоит, мол, чего не сделаешь, чтобы не привлекать лишнее внимание к личной жизни. А вся правда останется за закрытыми дверями.

Истинные поклонники знаменитой пары надеются, что у них крепкий брак и их отношения выдержат все невзгоды.

Реклама

Также не пропустите подробности, как Меган Маркл нарушила сразу несколько королевских правил.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Жилища звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять