Протесты в Казахстане: реакция звезд и их просьба к власти

Уже несколько дней в Казахстане продолжаются массовые протесты. Что о таких событиях пишут звезды – читайте ниже

Звезды прокомментировали протесты в Казахстане. / Фото: Instagram

В первые дни января 2022 года Казахстан охватили массовые акции протеста из-за повышения цен на топливо, что быстро превратилось в демонстрации с политическими лозунгами. В результате президент страны Касим-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, ввел государственное регулирование цен и объявил режим чрезвычайного положения в нескольких регионах, однако протесты только набирают обороты. На такие беспорядки отреагировали звезды – в Сети они высказали свою позицию.

"Сегодня" пересмотрели соцсети знаменитостей и узнали, что они думают по поводу протестов в Казахстане.

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Лера Кудрявцева

Российская телеведущая, которая родом из Казахстана, в Instagram опубликовала фото флага страны в знак поддержки с хэштегом #мояРодина.

Фото: instagram/leratv

Безусловно, я слежу за новостями из Казахстана. Просто жесть. Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Уверена, через пару дней все успокоится. А что дальше? Мира вам. Держитесь, – написала звезда.

Димаш Кудайберген

Певец не остался в стороне и обратился к митингующим и властям Казахстана. Так, артист призвал всех быть максимально спокойными и постараться принять решение, которое удовлетворит обе стороны.

Фото: instagram/dimash_eurasianfanclub

Все, кто вышел выразить недовольство, вышли ради добра своей семьи, детей. Сегодня расходы ежедневно растут, и это тяжело для народа. Поэтому считаю, что нужно принять точные и систематические меры по улучшению уровня жизни. Только надо быть осторожными в одном – мы должны решить одну проблему, а не делать ситуацию похуже. "Лучший тот, кто умеет прислушиваться к доброму слову, и тот, кто умеет заставить прислушаться к себе", – заявил артист.

По его мнению, властям лучше не применять силу против народа, а народу поступать с умом, осознавая каждый свой шаг, думая и о будущем.

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Байгали Серкебаев

Участник российской группы A'Studio опубликовал в Instasroties снимок с флагом Казахстана в честь поддержки своей родины. Однако этот пост артист не сопровождал никаким текстом.

Фото: instagram/baigali_astudio

Арман Давлетяров

Бывший генеральный директор телеканала МУЗ-ТВ опубликовал фото флага страны и заявил, что самое главное, чтобы государство не стало "ареной для битв и баталий".

Фото: instagram/arman_dav

Каждый казах, находящийся за пределами родного края, с волнением и тревогой следит за событиями, разворачивающимися в последние дни и часы в стране. Самое главное, чтобы Казахстан, который стал за последние тридцать лет оплотом дружбы и взаимопонимания, не стал ареной для битв и баталий. Ведь нет ничего страшнее братоубийственной войны, в которой никогда не бывает правых и победителей, – отметил он.

Давлетяров считает, что в этот момент самое время "всем содержательным силам вступить в диалог и выработать пути выхода из кризиса".

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Индира Едильбаева

Певица и участница "Голоса страны" в Instastories выставила фото хаоса, который бушует на улицах Казахстана и призвала людей к миру.

Фото: instageram/indi_edilbayeva

Люди с аудиториями призывайте не разрушать нашу молодую страну. Я не нахожу места, когда вижу, как мой любимый город разрушат на глазах. Ни одна чужая страна не заинтересована в процветании нашей страны. Мы должны защищать свою страну от мародеров, коррупционеров и строить правильное общество. Иначе с таким темпом через 50 лет нашей страны не будет на карте планеты, – обратилась артистка к фолловерам.

Али Окапов

Певец и сын артистки Розы Рымбаевой тоже волнуется за свою страну. Он разместил в Instastories две ссылки: о событиях в городе Жанаозене и об уменьшении цены на газ. Также он призвал не рассеивать панику.

Фото: instagram/aliokapov

Данелия Тулешова

Певица и победительница четвертого сезона украинского "Голос. Дети" опубликовала в Instastories фото, где изображено дымящееся сооружение. Таким образом, девушка дала знать фолловерам, что она также переживает за свою страну.

Фото: instagram/tuleshova_daneliya

Кайрат Нуртас

Эстрадный певец в соцсети также поддержал казахстанский народ и выразил надежду, что власти страны примут правильное решение.

Фото: instagram/kair_n

Уровень жизни населения снизился. Все дорого, начиная от еды. Люди просто хотят жить беззаботной жизнью. Я прошу глав правительств не забывать, что народ – это доверие к Богу! Надеюсь, что в ближайшее время президент примет правильное решение. Пусть в нашей стране будет мир, а наш народ – в безопасности, – написал артист.

Кстати, недавно посол Казахстана Дархан Калетаев объяснил, что происходит с протестами и рассказал когда ситуация в стране может возвратиться под контроль.