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Против Болдуина подан еще один иск. Сцены со стрельбой не должно было быть

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
18 ноября, 08:49
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В октябре на съемках фильма"Ржавчины" Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Актер тяжело переживает трагедию и сотрудничает со следствием. Стали появляться новые подробности со съемочной площадки
Против Алека Болдуина подали еще один иск
Против Алека Болдуина подали еще один иск / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Помощник режиссера Мэми Митчелл подала иск против Алека Болдуина, продюсера фильма и техника по оружию. Об этом пишет BBC.

По словам Митчелл, в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой из пистолета. Съемочной группе необходимо было снять три крупных плана: глаза актера, пятно крови на плече Болдуина, и "момент, когда он опускает руку к кобуре и вытаскивает револьвер".

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В сценарии ничего не говорилось о том, что Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия, – утверждает Митчелл.

Алек Болдуин на съемочной площадке после трагедии
Алек Болдуин на съемочной площадке после трагедии / Фото: Santa Fe New Mexican

Алек Болдуин пока не прокомментировал обвинение помощника режиссера.

Отметим, это не первый иск против актера и съемочной группы. Главный светооператор вестерна "Ржавчина" Серж Светной обвинил команду в халатности. По мнению Светного, Боулдин должен был лично перепроверить реквизитный пистолет.

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Что известно о трагедии?

Несчастный случай произошел во время съемок одной из сцен нового фильма Ржавчина. Алек Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами​​​.

В результате выстрела пострадало двое людей. Режиссер картины Джоэл Соуза был ранен в ключицу, его госпитализировали, но позже выписали из больницы. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Ее доставили в больницу, где она скончалась.

У Галины остались супруг и 9-летний сын. Хатчинс была родом из Украины, но уже несколько лет работала и проживала в США.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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