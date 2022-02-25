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"Прямо сейчас народ Украины защищает нашу свободу и свободу Европы": фотограф Саша Самсонова – о войне

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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25 февраля, 11:48
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Известный украинский фотограф с мировым именем Саша Самсонова в инстаграм обратилась к миру с важными словами поддержки, призывая мировую общественность не оставаться в стороне
Саша Самсонова призывает мировую общественность реагировать
Саша Самсонова призывает мировую общественность реагировать / Фото: instagram.com/sashasamsonova

Саша Самсонова – украинский фотограф с мировым именем. В ее портфеле сотрудничество с Кайли Дженнер и съемки видео для певицы Pink на песню Wild Heart Canʼt Be Broken. Саша активно и уже давно сотрудничает с семейством Кардашьян.

И пока в Сети обсуждали заявление Шеннен Доэрти о войне в Украине, Саша Самсонова также обращает внимание на этот ужас в связи с нападением России на Украину.

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24 февраля Путин начал полномасштабную войну против Украины. По всей стране слышны удары российской авиации и танковые выстрелы. Убиты и ранены мирные жители. Украина много раз говорила: мы хотим мира. Прямо сейчас народ Украины защищает нашу свободу и свободу Европы. Artist Support Ukraine призывает все мировое культурное сообщество высказаться в поддержку Украины и стать послами мира и справедливости. Мы привлекаем художников и деятелей культуры со всего мира, чтобы сделать заявление в поддержку мира и свободы. #StandWithUkraine #ArtistsSupportUkraine

Присылайте свои работы, постеры, видеоролики и обращения по адресу [email protected], чтобы они были опубликованы в наших социальных сетях Facebook и Instagram и распространялись по всему миру. Артисты со всего мира помогают своим голосом остановить войну Путина против Европы и Украины!

Тем временем Анджелина Джоли поддержала украинцев.

Музыкант Джаред Лето также говорил о нападении России на Украину.

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Также напомним, звезда Заклятия и Marvel Вера Фармига поддержала украинцев.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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