Пугачева и Галкин отмечают 10-годовщину свадьбы. Как юморист выглядел до знакомства с Примадонной (фото)

Пугачева и Галкин познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар", когда певица еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым

Как Максим Галкин выглядел до популярности / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Когда Алла Пугачева и Максим Галкин объявили о романе, многие не верили в этот союз. Тем не менее, артисты вместе уже 20 лет, а сегодня, 23 декабря, отмечают годовщину свадьбы. Пара поженилась десять лет назад.

После знакомства с певицей карьера юмориста стала стремительно развиваться и сегодня Максим Галкин является одним из самых высокооплачиваемых артистов российского шоу-бизнеса.

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Мало кто помнит, каким был юморист до встречи с Аллой Пугачевой. Мы решили это исправить.

Дебют на сцене у Максима Галкина состоялся в 1994 году. Продолжением сценической карьеры стало участие в программе Театра эстрады "Дебюты, дебюты, дебюты" с пародиями на

политиков. На телевидении юморист впервые появился в 1998 году.

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Карьера Максима Галкина развивалась стремительно. Он гастролировал вместе с Михаилом Задорновым, снялся в эпизоде Ералаша, в 2001 году стала ведущими программы "Кто хочет стать миллионером", а через полгода в Витбеске и на "Славянском базаре" у него был первый сольный концерт и знакомство с Аллой Пугачевой.

Также в 2001 году певица и юморист записали свою первую дуэтную песню "Будь или не будь". По словам Любаши, автора хита, именно с этого трека началась история любви Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Как Максим Галкин выглядел до знакомства с Аллой Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru Как Максим Галкин выглядел до знакомства с Аллой Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru Как Максим Галкин выглядел до знакомства с Аллой Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru Как Максим Галкин выглядел до знакомства с Аллой Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru Как Максим Галкин выглядел до знакомства с Аллой Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru 1 /5

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Сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.

Недавно Максим Галкин сказал, в чем секрет их крепкого брака.