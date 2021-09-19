Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине

Леся vs Ким

MELOVIN'a наградили

"Эмми"-2021

Данилко потерял маму

Звездные поцелуи

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Пугачева и Галкин отпраздновали 8-летие детей в стиле Звездный войн (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
19 сентября, 14:08
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вчера близнецы Пугачевой и Галкина отмечали день рождения. Звездные дети поздравляли не только друг друга, но и родителей, а те устроили им настоящий праздник
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Именинники Лиза и Гарри поздравили со своим днем рождения родителей, прочитав для них стих, который Максим Галкин снял на видео, пока дети не видели.

После этого именинники вместе с родителями отправились праздновать 8-летие в кругу друзей. Примадонна и ее супруг порадовали малышей невероятным шоу в стиле фильмов "Звездные войны" – на празднике даже был Дарт Вейдер.

Реклама

Фотографиями и видео Максим Галкин поделился в Instagram.

Реклама

Дети были одеты во все белое, а вот Алла Борисовна надела на праздничный вечер черное длинное платье. К семье также присоединились Кристина Орбакайте и ее сын со своей возлюбленной.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Реклама

Дочь Пугачевой также опубликовала в соцсети снимки с праздника:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
Собаки в стильных кампейнах — Jacquemus Fall 2021. Как вам?
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Шок-контент
Блогер Саша Пустовит призналась, почему на самом деле разводится с мужем
Что там?!
Премьера
Краткий обзор 2 сезона "Утреннего шоу"
Точная дата
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять