Пугачева и Галкин отпраздновали 8-летие детей в стиле Звездный войн (фото)

Вчера близнецы Пугачевой и Галкина отмечали день рождения. Звездные дети поздравляли не только друг друга, но и родителей, а те устроили им настоящий праздник

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Именинники Лиза и Гарри поздравили со своим днем рождения родителей, прочитав для них стих, который Максим Галкин снял на видео, пока дети не видели.

После этого именинники вместе с родителями отправились праздновать 8-летие в кругу друзей. Примадонна и ее супруг порадовали малышей невероятным шоу в стиле фильмов "Звездные войны" – на празднике даже был Дарт Вейдер.

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Фотографиями и видео Максим Галкин поделился в Instagram.

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Дети были одеты во все белое, а вот Алла Борисовна надела на праздничный вечер черное длинное платье. К семье также присоединились Кристина Орбакайте и ее сын со своей возлюбленной.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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Дочь Пугачевой также опубликовала в соцсети снимки с праздника: