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Пугачева и Галкин тратят на обучение своих детей около миллиона гривен в год

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
13 августа, 09:35
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Алла Пугачева и Максим Галкин выбрали для своих двойняшек частную школу, в которой преподавание ведется на двух языках
Дети Аллы Пугачевой и Максим Галкина ходят в одну из самых престижных школ Москвы
Дети Аллы Пугачевой и Максим Галкина ходят в одну из самых престижных школ Москвы / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. В этом году двойняшку пойдут во второй класс. Гарри и Лиза учатся учатся в Первой московской гимназии.

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Стоимость обучения около трех миллиона рублей в год (1 090 065 гривен). Месяц пребывания одного ребенка в престижной школе стоит 160 тысяч рублей (58 179 гривен). Об этом пишет kp.ru.

Алла Пугачева вместе со своей семьей
Алла Пугачева вместе со своей семьей / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В каждом классе есть не только учитель, но и воспитатель. Вместе с ним ученики младших классов ходят на прогулки, секции и выполняют домашние задания. Кроме этого часть предметов преподают на двух языках – русском и английском.

Гарри и Лиза Галкины в этом году пойдут во второй класс
Гарри и Лиза Галкины в этом году пойдут во второй класс / Фото: instagram.com/maxgalkinru

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Также дети Аллы Пугачевой и Максима Галкин дополнительно учат французский язык. Звездный отец не раз публиковал видео, как Гарри и Лиза говорят на французском.

Стоит отметить, дети Пугачевой и Галкина всегда с удовольствием демонстрируют свои таланты – поют, читают рэп, удивляют актерским талантом.

Ранее мы рассказывали, что дочь Ани Лорак учится в элитной гимназии в Москве. За обучение дочери в престижной школе певица платит почти полтора миллиона рублей в год (365 тысяч гривен).

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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