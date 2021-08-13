Пугачева и Галкин тратят на обучение своих детей около миллиона гривен в год

Алла Пугачева и Максим Галкин выбрали для своих двойняшек частную школу, в которой преподавание ведется на двух языках

Дети Аллы Пугачевой и Максим Галкина ходят в одну из самых престижных школ Москвы / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. В этом году двойняшку пойдут во второй класс. Гарри и Лиза учатся учатся в Первой московской гимназии.

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Стоимость обучения около трех миллиона рублей в год (1 090 065 гривен). Месяц пребывания одного ребенка в престижной школе стоит 160 тысяч рублей (58 179 гривен). Об этом пишет kp.ru.

Алла Пугачева вместе со своей семьей / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В каждом классе есть не только учитель, но и воспитатель. Вместе с ним ученики младших классов ходят на прогулки, секции и выполняют домашние задания. Кроме этого часть предметов преподают на двух языках – русском и английском.

Гарри и Лиза Галкины в этом году пойдут во второй класс / Фото: instagram.com/maxgalkinru

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Также дети Аллы Пугачевой и Максима Галкин дополнительно учат французский язык. Звездный отец не раз публиковал видео, как Гарри и Лиза говорят на французском.

Стоит отметить, дети Пугачевой и Галкина всегда с удовольствием демонстрируют свои таланты – поют, читают рэп, удивляют актерским талантом.

Ранее мы рассказывали, что дочь Ани Лорак учится в элитной гимназии в Москве. За обучение дочери в престижной школе певица платит почти полтора миллиона рублей в год (365 тысяч гривен).

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