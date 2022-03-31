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Пугачева и Галкин занялись оформлением гражданства Израиля и устраивают детей в местную школу

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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31 марта, 10:14
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Алла Пугачева и Максим Галкин выехали в Израиль в конце февраля
Алла Пугачева и Максим Галкин пока не собираются возвращаться в Россию
Алла Пугачева и Максим Галкин пока не собираются возвращаться в Россию / Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева и Максим Галкин находятся в Кейсарии, где живут известные израильские адвокаты и телезвезды. Пара арендует там дом. Певица уверяла, что надолго за границей не задержится и вскоре вернется в Россию, но похоже, пока эти планы откладываются.

По информации "Экспресс газеты", АллаПугачева и Максим Галкин подали документы на получение гражданства Израиля. А также занялась поиском новой школы для двойняшек Гарри и Лизы.

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Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию
Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, ранее дети Пугачевой и Галкина учились в частной гимназии в Подмосковье. Стоимость обучения около миллиона гривен в год.

К слову, Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России, а также его хотят лишить государственных званий и наград.

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Сам Галкин не намерен отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству.

Элина Пелешенко
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