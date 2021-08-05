Пугачева повеселила Сеть своей реакцией на ретроавто: Чувство юмора у Аллы огонь

Появление Аллы Пугачевой в соцсетях ее супруга Максима Галкина всегда вызывает восторг у подписчиков юмориста. На этот раз все оценили не только молодежный образ певицы, но и ее юмор

Алла Пугачева позировала в ретроавтомобиле / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин продолжает радовать поклонников забавными видео с участием звездного семейства. На этот раз героиней видео стала Алла Пугачева.

У себя на странице в Instagram Галкин разместил видеоролик, на котором Алла Борисовна находится в салоне автомобиля "Запорожец" 1964 года.

Примадонна предстала в белой длинной рубашке и белых джинсах, волосы певица собрала в пучок.

Максим Галкин поинтересовался, нравится ли автомобиль Пугачевой.

Замечательный! Ретро моего возраста, подходит и размер, и цвет. Спасибо, муженек, спасибо", — ответила Алла Борисовна.

Максим Галкин уточнил, что автомобиль чуть моложе Аллы Пугачевой. Певица не растерялась.

Моложе даже? Ну, люблю молодых! – ответила артистка.

Поклонники были восхищены юмором Аллы Пугачевой.

"Алла Пугачева всегда прекрасна и с прекрасным чувством юмора"

"Шикарная Алла Борисовна"

"Какая очаровательная Алла Борисовна"

К слову, Алла Пугачева не так часто появляется в Instagram супруга. Чаще Галкин делится моментами семейной жизни и фото и видео их с Аллой Пугачевой двойняшек – Гарри и Лизой. Поклонники всегда рады новым публикациям юмориста. Не так давно Галкин поделился видео, как их с Аллой Пугачевой дети и дочь Кристины Орбакайте перепели один из самых популярных треков на YouTube.

Смотрите в сюжете, чему Пугачева учит своего сына:

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