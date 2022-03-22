Путина скоро "уберут". Российский режиссер Сокуров предсказал свержение президента-диктатора

Известный режиссер и народный артист РФ Александр Сокуров жестко "проехался" по Путину и спрогнозировал падение его режима

Александр Сокуров спрогнозировал свержение Путина / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

Почти месяц Украина противостоит подлым и циничным российским оккупантам. Звезды со всего мира также пытаются помочь нам в этой борьбе. В частности, актриса Вера Фармига зачитала стихотворение Симоненко в поддержку украинцев, а Стинг вместе с женой предоставили гуманитарную и финансовую помощь.

И пока весь мир дает отпор диктатору и его лживым соратникам, режиссер Александр Сокуров озвучил прекрасный прогноз – Путину осталось недолго.

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На YouTube-канале "Ещенепознер" известный режиссер заявил, что действия Кремля приведут к роковым и непоправимым ошибкам, от которых пострадает российская культура, традиции, а также люди.

Сокуров считает, что война РФ против Украины для Путина закончится тем же, чем и для царя в 1917 году в результате российской революции (все закончилось свержением монархии и становлением советской власти). По словам режиссера, это будет иметь плохие последствия для самих граждан РФ.

Александр Сокуров говорит, что путинская власть не уважает собственный народ и пренебрегает жизнями граждан. Он отметил, что своими действиями Путин и его поклонники "одели петлю на шею россиян", которым пропаганда ужасно промыла мозги.

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Я никогда даже не мог представить себе, что государство может допустить переход через границы всякой корректности, всякого уважения к народу, всякого уважения к противнику. Чтобы такое количество злобы исходило от государственного телевидения. Не просто пропаганды, а настоящей злобы. Я никогда не видел этого. У вас нет никакого права останавливать развитие в этой стране и набрасывать удавку на шеи молодых людей. У вас нет этого права, – высказался Сокуров.

Режиссер уверен, что Путина свергнут с престола в течение двух месяцев. Но сразу ситуация в РФ не улучшится и стране придется начинать свое существование как государства с нуля.

Я предполагаю, что нас ожидает через месяц-два. Я не буду говорить, потому что сказанное может осуществиться, а у несказанного есть возможность и не быть. Но пока мы идем теми же темпами, как шли, когда произошел революционный переворот в России и свержение монархического режима... Это выход в нулевую точку. Это плохо для всех нас , – отметил кинодеятель.

Александр Сокуров – советский и российский режиссер документального и игрового кино, сценарист, оператор. Заслуженный деятель искусств РФ и Народный артист России, сообщает "Википедия". Он автор более 40 художественных и документальных фильмов. В частности, Сокуров снял фильмы "Соната для Гитлера", "Московская элегия", "Беседы с Солженицыным" и другие.



Напомним, ранее Андрей Макаревич жестко проехался по Путину из-за его болезненных амбиций. Тем временем Ада Роговцева обвинила президента РФ во враждебном отношении россиян к украинцам.

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