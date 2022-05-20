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Путинист Григорий Лепс неожиданно встал на защиту Аллы Пугачевой, которая уехала в Израиль

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 мая, 10:49
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Это что-то новое – Лепс, покоряющийся режиму Путина, вдруг вступился за Примадонну, которая вместе с мужем выступает противником рашистской власти
Григорий Лепс надеется, что Алла Пугачева вернется на Россию
Григорий Лепс надеется, что Алла Пугачева вернется на Россию / Фото: Коллаж: Сегодня

Алла Борисовна с Максимом Галкиным и детьми уже около трех месяцев находятся в Израиле. Они уехали из РФ сразу после нападения российских солдат на Украину. И хоть Пугачева говорила, что все-таки собирается возвращаться на родину, но злобные рашисты не перестают ее хейтить.

В частности, фанатка Путина Надежда Бабкина наехала на Аллу Пугачеву и заявила, что "артистка плюнула в родину из-за границы". А вот Григорий Лепс, открыто поддержавший кровавый путинский режим и войну в Украине, на удивление, вступился за Примадонну.

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Артист уверяет своих коллег-рашистов, что Алла Борисовна отправилась в Израиль на отпуск и вскоре вернется.

Лепс назвал Примадонну великой артисткой и подчеркнул, что она, в отличие от своего мужа, никаких заявлений не делала.

Зачем сразу ставить ярлыки? Пугачева – большая артистка. Может, просто человек отдыхает. От нее не было никаких заявлений в ту или иную сторону. Люди вернутся на родину, будут работать и будут работать хорошо, – высказался певец во время пресс-конференции в пропагандистском агентстве.

А вот по поводу Максима Галкина, то Лепс намекнул, что осуждает позицию юмориста, который в отличие от многих коллег, думает своей головой и не боится противостоять лживой и кровавой путинской власти.

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Напомним, ранее Лепс приезжал на Донбасс, чтобы выступить перед российскими убийцами. Тогда украинская певица Тина Кароль жестко пристыдила путиниста, назвав его "пищей для червей".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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