Путинист Никита Михалков выступил против российских звезд, которые поддерживают Украину

Режиссер Никита Михалков не раз негативно высказывался об Украине

Никита Михалков осудил российских звезд, которые поддерживают Украину / Фото: скриншот

Никита Михалкова из тех звезд, кто рьяно пропагандирует войну. На днях режиссер получил от украинского суда постановление об аресте. Правда, пока заочно. Михалков и дальше продолжает поддерживать агрессию Россию и осуждает российских звезд, которые выступают против войны в Украине.

Коллегам моим, которые рыдают по поводу событий на Украине, я хочу сказать: "Ребята, а что вы тут делаете? Езжайте туда, где справедливость, где правда. Отправляйтесь туда, где все настоящие! – заявил режиссер у себя на YouTube-канале.

Напомним, на следующий день после вторжения российских войск на территорию Украины Никита Михалков высказался за признание марионеточных "ЛДНР".

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Также режиссер занимается съемкой пропагандистского кино про Донбасс. Правда, об этом он заявил до того, как под гнетом западных санкций начала рушиться экономика России.

Добавим, из российских звезд не боятся говорить о войне в Украине Максим Галкин, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Алексей Панин.

Недавно россияне раскритиковали Максима Галкина из-за его позиции. Муж Аллы Пугачева не стал молчать.