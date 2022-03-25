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Путинистам Боярскому, Безрукову и Чичериной запретили въезд в Латвию

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25 марта, 15:13
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Список российских артистов, которых в Латвии не хотят видеть, пополняется
Латвия внесла в черный список российских артистов, которые поддерживает политику Кремля
Латвия внесла в черный список российских артистов, которые поддерживает политику Кремля / Фото: Instagram

Кроме Полины Гагариной, Стаса Михайлова, Сергея Жукова в Латвию не смогут приезжать еще шесть российских артистов.

Как рассказал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, в черный список Латвии попали путинисты Михаил Боярский, Тимати, Сергей Безруков, Мария Шукшина, Игорь Угольников и Юлия Чичерина, которая срезала флаг Украины на здании мэрии в Энергодаре.

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За поддержку пропаганды войны и агрессии против Украины и в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Закона об иммиграции 6 граждан Российской Федерации внесены в список нежелательных для Латвии лиц, установлен запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. Список будет дополнительно расширяться, — написал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс

Напомним, ранее Николай Басков стал персоной нон-грата в Латвии из-за высказываний, что война в Украине – необходимая мера для русскоязычного населения.

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