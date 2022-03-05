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Путинистку Анну Нетребко в Метрополитен-опере заменили украинской певицей

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 марта, 14:51
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За поддержку Путина и военной агрессии в отношении Украины российских музыкантов, спортсменов и тех, кто продолжает замалчивать факт войны, отстраняют от работы за границей
Анну Нетребко уволили из Метрополитен-оперы
Анну Нетребко уволили из Метрополитен-оперы / Фото: Getty Images

Кроме американских санкций в отношении России, под удар в США попали и российские деятели искусства. Так, в нью-йоркской Метрополитен-опере уже уволили несколько артистов, которые стали на сторону агрессора.

Также стало известно, что певицу Анну Нетребко отстранили от постановок и заменили ее на украинскую вокалистку Людмилу Монастырскую. Пока украинка займет место россиянки только в постановке "Турандот" этой весной.

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Такое решение в Метрополитен-опере приняли после того, как Нетребко отказалась выступить против политики Владимира Путина.

Это большая артистическая потеря для Метрополитена и для оперы. Анна — одна из величайших певиц в истории Метрополитена, но с Путиным, убивающим невинных жертв на Украине, пути вперед не было, – рассказал генеральный менеджер компании Питер Гелб в комментарии CNN.

По информации зарубежных СМИ, Анна Нетребко в 2014 году уже попадала в скандал из-за своего крупного пожертвования оперному театру в Донецке, который сейчас контролируют боевики. Также певица сфотографировалась с флагом так называемой "новороссии" вместе с лидером Л/ДНР Олегом Царевым.

Анна Нетребко и Олег Царев с флагом Новороссии

Отметим, что в РФ все же есть думающие люди, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. И мы об этом не устаем говорить.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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