Путинская "табакерка": театр Табакова в Москве заклеили рашистской символикой

Путинист Владимир Машков втянул московский театр имени Табакова в российскую пропаганду и "украсил" его огромным символом рашистов в виде буквы "Z"

Какими только способами в России не пытаются втиснуть пропаганду в массы. Сначала проводили "антинацистские" концерты в Лужниках, а теперь везде, где можно, крепят свой символ войны.

В Сети стали появляться фото обновленной "Табакерки" (Московский театр О. Табакова), где весь фасад театра завешивают огромной георгиевской лентой в форме буквы "Z"

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Фото – t.me/bozhenabozhenabozhena

Как сообщают источники, такая идея пришла в голову активному путинисту и руководителю театра Владимиру Машкову. Российский актер продолжает всячески продвигать идею диктатуры и поддерживает военное вторжение России в Украину.

Против отца-рашиста даже отвернулась его дочь Мария Машкова, которая ранее высказалась в поддержку украинского народа и против политики Кремля.

Жестко в адрес Машкова обратился и российский актер Алексей Панин. Артист пожелал коллеге видеть во снах мертвых украинских людей и детей, которые погибли из-за вторжения России в Украину.

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Напомним, что не все российские звезды поддерживают политику Путина. Андрей Макаревич, Алексей Кортнев,Лия Ахеджакова, Максим Галкин не побоялись высказаться в поддержку Украины.

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