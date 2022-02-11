Пьяная Адель так станцевала "стриптиз" в гей-клубе, что даже фаны сгорели от стыда: видео

Звезды также любят повеселиться на славу. Одни избегают публичности, чтобы где-то расслабиться, другие же вообще этим не беспокоятся, как вот Адель

Адель станцевала на пилоне и разделась до белья в гей-клубе. / Фото: instagram.com/adele

На днях Адель, которая неожиданно отменила ряд концертов из-за проблем в личной жизни, стала триумфатором британской премии Brit Awards 2022 – она победила сразу в трех номинациях. Поэтому у звезды был отличный повод отпраздновать такое событие.

Сделать это 33-летняя певица решила в....гей-клубе Heaven в компании друзей, сообщает Daily Mail . Отмечается, что заведение позиционирует себя как "дом для представителей ЛГБТ-сообщества". Там регулярно устраивают всевозможные тематические тусовки. В одном из них – G-A-Y's Porn Idol – приняла участие любимица миллионов, которая шокировала и гостей, и работников паба, и фанатов.

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Во время клубного отрыва Адель успела напиться, а еще упасть, танцуя под композицию It's Raining Men. К счастью, друзья быстро помогли звезде подняться.

Но это еще не все! Позже певица решила подняться на сцену и станцевать на пилоне. Кадры "стриптиза" Адель быстро разлетелись по Сети.

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Кстати, в то время когда Адель танцевала на сцене также появился драг-квин Шерил Хоул, который подбадривал певицу. Кроме того, рядом со звездой стояла девушка топлесс, которая неожиданно получила поддержку от знаменитости.

Ты такая милая! Ты очень красива, уверена в себе, невзирая на этих мужчин вокруг. Нам нравится быть женщинами! – кричала в микрофон Адель.

Как видно на кадрах, Адель в один момент разделась и начала танцевать в одном лифчике. Такое поведение многократного лауреата премии "Грэмми" огорчило некоторых фанатов, впрочем были и те, которые встали на защиту артистки, мол, она имеет право делать то, что захочет.

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Кстати, на такой ивент певица пришла в брючном костюме стоимостью около 125 тысяч гривен. А вот под пиджаком у нее был только бюстгальтер.

Недавно мы писали, что инсайдеры назвали работу с Адель и ее командой "настоящим кошмаром". Читайте в материале, почему жалуются на сотрудничество с певицей